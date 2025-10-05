Home

Politica

Regionali agenda elettorale – Cecina e Stagno due incontri territoriali con le candidate alle Elezioni Regionali Toscana 2025

Politica

5 Ottobre 2025

Regionali agenda elettorale – Cecina e Stagno due incontri territoriali con le candidate alle Elezioni Regionali Toscana 2025

Livorno 5 ottobre 2025 Regionali agenda elettorale – Cecina e Stagno due incontri territoriali con le candidate alle Elezioni Regionali Toscana 2025

Proseguono gli incontri con le candidate aderenti alla Conferenza delle Donne Democratiche in vista delle Elezioni Regionali Toscana 2025 del prossimo 12 e 13 ottobre (dove per la lista si potranno esprimere due preferenze di voto indicando un uomo ed una donna). Dopo il primo appuntamento a Livorno, il format regionale – pensato per incontrare le persone in maniera informale, favorire il confronto diretto e conoscere le candidate – arriva a Cecina (6/10) e Stagno-Collesalvetti (7/10).

Gli incontri sono aperti a tutti e tutte e rappresentano un’occasione per dialogare con le candidate, conoscerne i percorsi e approfondire il programma del Partito Democratico “La Toscana per te” a sostegno della ricandidatura di Eugenio Giani Presidente.

Durante gli appuntamenti sarà possibile condividere anche il “Manifesta 2025”, documento elaborato da centinaia di donne democratiche toscane e sottoscritto da Elly Schlein, Segretaria del Partito Democratico, e lo stesso Eugenio Giani.

Le candidate al Consiglio Regionale del Partito Democratico nel collegio di Livorno sono:

Cristina Grieco (n.4 in lista PD) – dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, già presidente di INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), consulente del precedente Ministro dell’Istruzione Bianchi e Assessora Regionale all’Istruzione, formazione e lavoro. Ha una lunga esperienza amministrativa ed è impegnata da sempre nella promozione dei diritti, dell’istruzione e delle opportunità di lavoro.

Barbara Bonciani (n.6 in lista PD) – funzionaria dell’AdSP e docente universitaria, attiva nel volontariato e nelle politiche sociali, educative e culturali. Ex Assessora al Comune di Livorno con delega al Porto, nel PD livornese si occupa di cooperazione, relazioni internazionali e migrazioni per la Segreteria UC PD Livorno, promuovendo la valorizzazione delle comunità portuali e sostenendo concretamente le pari opportunità.

Entrambe sono aderenti alla Conferenza delle Donne Democratiche e portano avanti un impegno e messaggio concreto per una Toscana più giusta, inclusiva e solidale.

Agli incontri sarà presente anche il capolista PD candidato come Consigliere Regionale Alessandro Franchi, segretario provinciale del PD, manager ed amministratore pubblico da oltre vent’anni per il nostro territorio.

Di seguito il dettaglio degli appuntamenti:

Lunedì 6 ottobre a Cecina, alle ore 18.00 presso il Bar Ruiu (Corso Matteotti 133), si terrà l’incontro promosso dalla Conferenza delle Donne Democratiche di Livorno con le candidate del Partito Democratico alle Elezioni Regionali Toscana 2025, Barbara Bonciani e Cristina Grieco. Porteranno i saluti Alessandro Franchi, capolista PD nel collegio di Livorno, Rossana Soffritti, portavoce della Conferenza Donne Democratiche Toscana, ed Elena Benedetti, Assessora alle Attività Produttive e componente della Segreteria dell’Unione Comunale PD Cecina. Interverrà Rita Villani, portavoce della Conferenza Donne Democratiche – Livorno. L’incontro sarà introdotto e moderato da Claudia Franconi, delegata della Conferenza Donne Democratiche – Cecina.

Martedì 7 ottobre a Stagno – Collesalvetti, alle ore 18.00 presso il Bar Taccone ex Circolo Arci (via E. Curiel 21), si terrà il secondo appuntamento del format della Conferenza, sempre con le candidate Barbara Bonciani e Cristina Grieco. Porteranno i saluti Alessandro Franchi, capolista PD Livorno, e Paolo Nanni, Segretario dell’Unione Comunale PD Collesalvetti. Interverrà Rita Villani, portavoce della Conferenza Donne Democratiche – Livorno, mentre Annamaria Mureddu, delegata della Conferenza Donne Democratiche – Collesalvetti, introdurrà e modererà l’incontro.

La Conferenza delle Donne Democratiche di Livorno invita tutte e tutti a partecipare a questi momenti di confronto informale, per valorizzare il contributo delle donne nella costruzione di una Toscana più equa e partecipata.

Regionali agenda elettorale – Cecina e Stagno due incontri territoriali con le candidate alle Elezioni Regionali Toscana 2025