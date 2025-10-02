Politica

Livorno 2 ottobre 2025 Regionali, agenda elettorale – Marco Landi e Annalisa Schender incontrano i cittadini livornesi

Venerdì 3 ottobre il consigliere regionale uscente Marco Landi e candidato nel collegio di Livorno per Fratelli d’Italia, sarà a Livorno insieme a Annalisa Schender per condividere idee e progetti per dare un futuro di cambiamento alla Toscana.