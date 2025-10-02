Regionali Agenda politica – A Rosignano Solvay l’ex ministro e vicepresidente della Camera Sergio Costa

Politica 2 Ottobre 2025

Rosignano Solvay, 02 ottobre 2025 – Ci sarà il deputato e vicepresidente della Camera Sergio Costa a fare il punto sulle criticità ambientali della costa livornese: invitato dal Movimento 5 Stelle, l’ex ministro dei due governi Conte sarà nel pomeriggio a fare un sopralluogo alle spiagge bianche di Vada, luogo tristemente assurto a simbolo di inquinamento ambientale. Insieme a lui saranno presenti il sindaco Claudio Marabotti e il vicesindaco Mario Settino. L’evento sarà anche l’occasione per incontrare i cittadini e fare il punto sulla sicurezza ambientale del territorio. L’appuntamento è venerdì 3 ottobre alle ore 16:00 presso il parcheggio di Lillatro. Gradita la presenza delle Tv e della stampa.

Marco Landi
