Regionali, agenda politica – Quattro candidati livornesi a confronto
Il confronto elettorale tra candidati che si terrà domenica 5 ottobre alle ore 11.30 presso il Ghiomelli Bistrot, in via Giotto Ciardi 56, a Livorno.
All’incontro parteciperanno:
- Cristina Grieco (PD)
- Alessandro Guarducci (Forza Italia)
- Arianna Benedetti (Toscana Rossa)
- Marcella Amadio (Fratelli d’Italia)
I quattro candidati livornesi discuteranno i principali temi cittadini e regionali in vista delle elezioni del 12 e 13 ottobre: sanità, sicurezza, scuola e Darsena Europa.