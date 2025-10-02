Politica 2 Ottobre 2025

Regionali, agenda politica – Quattro candidati livornesi a confronto

Regionali, agenda politica - Quattro candidati livornesi a confrontoLivorno 2 ottobre 2025

Il confronto elettorale tra candidati che si terrà domenica 5 ottobre alle ore 11.30 presso il Ghiomelli Bistrot, in via Giotto Ciardi 56, a Livorno.

All’incontro parteciperanno:

  • Cristina Grieco (PD)
  • Alessandro Guarducci (Forza Italia)
  • Arianna Benedetti (Toscana Rossa)
  • Marcella Amadio (Fratelli d’Italia)

I quattro candidati livornesi discuteranno i principali temi cittadini e regionali in vista delle elezioni del 12 e 13 ottobre: sanità, sicurezza, scuola e Darsena Europa.

