Regionali, Benifei (PD): “Bentornati in Toscana: una Regione a misura di giovani”

26 Agosto 2020

Regionali Toscana – Livorno 26 agosto 2020 – “Sempre più spesso si parla di giovani e lavoro, ma quali risposte dare?

Il mio progetto politico si deve caratterizzare rispetto agli altri.

Voglio mettere al centro il dialogo, la concretezza, il confronto. Il mondo dei giovani è quello che, da sempre, è al centro dei dibattiti politici, ma io lo voglio anche al centro dell’agenda politica del nostro territorio.

Il mio progetto politico nasce da un lavoro che è frutto anche dei Giovani Democratici, di cui faccio parte, e con cui abbiamo elaborato la nostra prima proposta:

“Bentornati in Toscana: una Regione a misura di giovani”.

Da anni, ci viene raccontato che il mondo non ha più confini; che con l’impegno individuale noi giovani saremo in grado di raggiungere ogni obiettivo e superare ogni limite.

La globalizzazione e la libertà di movimento hanno aperto tantissime opportunità sconosciute rispetto al passato. Non sempre c’è stata un’adeguata attenzione al prezzo che noi giovani dobbiamo pagare per costruirci il nostro futuro.

Ad esempio, attualmente chi intraprende un percorso post-universitario accetta, implicitamente, di:

dover lasciare il proprio contesto di provenienza, inseguendo le esigenze di un mercato del lavoro…

….sempre più confinato in poche metropoli, lontano dalla provincia.

Questo, concretamente, si traduce:

nella recisione dei propri legami e dei propri affetti;

in un’esistenza segnata dalla precarietà e dall’instabilità.

La libertà di movimento, in altri termini, diventa una necessità di emigrazione.

A questo, intendiamo porre un argine.

Se eletta, insieme a Francesco Gazzetti mi impegno a portare avanti, ad introdurre e a realizzare questa misura.

Con #BentornatiinToscana, intendiamo favorire meccanismi di programmazione e reinsediamento degli studenti post-universitari.

L’idea è quella di una Regione che, con un apposito bando, si impegni a finanziare periodi di studio post-universitario in Italia e all’Estero, stipulando nel contempo delle convenzioni con soggetti pubblici e privati presenti sul territorio toscano.

Al termine del periodo di studio, coperto dalla Regione:

i giovani potranno scegliere uno sbocco lavorativo tra quello garantito dalla Regione nelle convenzioni; mettendo in campo le competenze

acquisite durante il periodo di istruzione in una prospettiva non più lontana, forzatamente, da casa”.

Federica Benifei Capolista PD Livorno – Elezioni Regionali Toscana 2020