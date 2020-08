Regionali, Benifei (PD): “Ripensiamo alla scuola”

Home

28 Agosto 2020

Livorno 28 agosto 2020 – Federica Benifei, candidata Capolista Partito Democratico Livorno alleelezioni Regionali Toscana 2020:

“Ripensiamo la scuola

A tre settimane dal suono della prima campanella di questo nuovo anno scolastico mancano ancora da sciogliere diversi dubbi e perplessità circa la ripartenza.

Se l’alternanza tra presenza e distanza è funzionale in un periodo di emergenza, dobbiamo essere pronti a svilupparla e superarla. Abbiamo visto come la didattica nel periodo di lockdown non sia stata equa, non solo per le possibilità e per i mezzi di ogni famiglia ma anche per la capacità e necessità di apprendere.

È necessario che i ragazzi vivano l’esperienza dell’apprendimento, toccando con mano i contesti e le relazioni, così da sfruttare ciò che più li caratterizza con il fine di arrivare ad un sistema orientato verso i propri punti di forza, che non sono uguali per tutti.

Dobbiamo tenere a mente che il compito della scuola è camminare passo passo con la famiglia per formare il futuro cittadino; l’esempio ci arriva dagli Stati Uniti, dove la mamma della Georgia che fotografa suo figlio in lacrime davanti al PC durante una sessione di didattica a distanza ci mette davanti alla realtà come un pugno nello stomaco: “L’istruzione è essenziale per questi bambini. Attraverso la socializzazione e l’esperienza pratica i bambini delle elementari imparano meglio”.

Dobbiamo essere vicini ai dirigenti scolastici ed agli insegnanti per trovare soluzioni quanto più possibile vicine alle esigenze delle famiglie, che dovranno conciliare il diritto allo studio dei figli con le condizioni lavorative dei genitori, tenendo presente la sicurezza in classe e nei trasporti.