Regionali, Bonciani (PD): “Porto, sanità e sociale, così difenderò Livorno in Regione”

22 Settembre 2025

Livorno 22 settembre 2025 Regionali, Bonciani (PD): “Porto, sanità e sociale, così difenderò Livorno in Regione”

Barbara Bonciani, ex assessore della prima giunta Salvetti, annuncia la sua candidatura alle prossime elezioni regionali in Toscana per il collegio di Livorno con il Partito Democratico. Una scelta che punta a rafforzare la presenza del PD sul territorio e a dare voce alle esigenze della città e della costa.

«Un elettore dovrebbe votare il Partito Democratico – spiega Bonciani – perché la nostra volontà è quella di impegnarci in maniera decisa sulle priorità regionali e soprattutto sulle necessità di Livorno».

Al centro del suo programma c’è lo sviluppo del porto, considerato volano fondamentale per la crescita e l’occupazione: «Mi impegno per la realizzazione della Darsena Europa, un progetto strategico per il futuro di Livorno e per le imprese della nostra città, già avviato con un importante investimento da parte della Regione».

Altro punto chiave è la sanità pubblica: «La salute è un diritto, non un privilegio. La Toscana è tra le regioni che investono di più in questo settore e dobbiamo continuare a farlo. Mi batterò per il nuovo ospedale e per il rafforzamento dei servizi sanitari sia a Livorno che nel resto della regione».

Bonciani rivendica anche l’impegno per il sociale e per una distribuzione più equa delle risorse: «Contrastare la povertà e garantire che la spesa regionale sia equamente predistribuita anche sulla costa».

Infine, un richiamo ai valori universali che caratterizzano da sempre il suo percorso politico: «Non dimentichiamo i diritti umani e la pace. Senza questi non può esserci convivenza né una comunità realmente coesa».

Con la sua candidatura, Bonciani si propone quindi come voce di Livorno in Regione, con un programma che intreccia sviluppo economico, sanità, sociale e diritti.

