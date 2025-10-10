Regionali, Chiara Tenerini (FI): “E’ il momento di rialzare la testa”
Chiara Tenerini (Forza Italia) candidata alle regionali Toscana 2025 nel collegio di Livorno:
“È il momento di rialzare la testa. Di scegliere una Toscana orgogliosa, concreta, protagonista.
Io credo in una politica che ascolta e agisce, che difende la sanità, sostiene il lavoro e collega davvero i territori. Una politica fatta di serietà, non di slogan.
Il 12 e 13 ottobre scegliamo insieme una Toscana che guarda avanti, una Toscana libera, giusta, vicina alle persone.
Vota Chiara Tenerini, con Alessandro Tomasi Presidente”.