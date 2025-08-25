Home

25 Agosto 2025

Regionali del 12 e 13 ottobre, da oggi le domande per presidente di seggio e scrutatore

Si terranno domenica 12 dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 13 ottobre dalle ore 7 alle ore 15 le votazioni per l’elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale toscano. In caso di ballottaggio, si voterà nuovamente domenica 26 e lunedì 27 ottobre.

L’Amministrazione comunale di Livorno informa la cittadinanza che da oggi, lunedì 25 agosto a venerdì 10 ottobre gli elettori residenti a Livorno, anche non iscritti all’Albo dei Presidenti di seggio, in possesso dei requisiti e disponibili a svolgere le funzioni di Presidente di seggio, possono chiedere di essere inseriti in un elenco aggiuntivo, dando così la propria disponibilità a subentrare in caso di improvvisa indisponibilità dei presidenti di seggio originariamente nominati dalla Corte d’Appello.

Il modello di domanda e i requisiti per la nomina a Presidente di seggio sono disponibili alla pagina

https://www.comune.livorno.it/ it/servizi/5537 (la domanda può essere presentata tramite mail o di persona).

È opportuno che la disponibilità venga manifestata anche da chi è già iscritto all’Albo dei Presidenti di seggio, in modo che il Comune possa individuare celermente gli iscritti all’Albo che non abbiano impedimenti a subentrare nell’incarico di Presidente in occasione di queste elezioni.

Per quanto riguarda invece gli scrutatori:

da lunedì 25 agosto a venerdì 12 settembre chi è già iscritto nell’Albo comunale degli Scrutatori può segnalare la propria disponibilità all’esercizio della funzione di Scrutatore di seggio per questa tornata elettorale (informazioni e modalità alla pagina

https://www.comune.livorno.it/ it/servizi/5538).

Chi avrà manifestato la propria disponibilità avrà la priorità nel caso in cui il numero di scrutatori disponibili superi il numero di scrutatori necessari, e pertanto si debba procedere ad un sorteggio. Fermo restando il criterio generale previsto dal Comune di Livorno per la nomina a scrutatore, che si basa su: 1) condizione di disoccupazione risultante dall’iscrizione al Centro per l’impiego; 2) studente iscritto ad un corso di studi; 3) tutti gli altri.

Per maggiore chiarezza, si ribadisce che la manifestazione di disponibilità riguarda solo chi è già iscritto all’Albo degli Scrutatori, e non dà diritto all’iscrizione all’Albo a chi non ha provveduto nei tempi previsti.

La manifestazione di disponibilità a svolgere l’incarico di Presidente di seggio può invece essere fatta sia da chi è già iscritto all’Albo dei Presidenti, sia da chi non è iscritto e vuole essere inserito nell’elenco aggiuntivo per subentrare in caso di improvvisa indisponibilità di uno o più presidenti nominati dalla Corte d’Appello.

In qualsiasi momento è possibile verificare la propria iscrizione all’Albo dei Presidenti di seggio o all’Albo degli Scrutatori (e l’eventuale nomina al seggio) tramite il portale “Presenza in Albi e Autocertificazione” https://www.comune.livorno.it/ it/servizi/4264

Per informazioni generali sulle prossime consultazioni elettorali consultare il sito internet del Comune di Livorno, alla pagina https://www.comune.livorno.it/ it/documenti_pubblici/ elezioni-regionali-12-13- ottobre-2025

