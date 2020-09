Home

Regionali: dibattito con Oriana Rossi, “Il sonno della sanità pubblica”

14 Settembre 2020

Livorno 14 settembre 2020 – “Il sonno della sanità pubblica”

“Martedì 15 settembre alle 18 alle Cicale Operose in Corso Amedeo si parlerà di sanità pubblica Toscana e Livornese in particolare, con Oriana Rossi e Calogero Lillo Cannarozzo; candidati consiglieri regionali nella lista di Toscana a Sinistra.

L’intervento sarà moderato dalla giornalista Frida Nacinovich e interverranno gli altri candidati livornesi consiglieri regionali nella lista di Toscana a sinistra con Tommaso Fattori presidente.

Il programma sulla sanità pubblica è uno dei temi principali che Toscana a sinistra ha messo tra le sue priorità esigendo un rilevante incremento di risorse. Risorse necessarie per contrastare l’impoverimento che le strutture pubbliche stanno subendo da vari anni.

In particolare a Livorno abbiamo le liste d’attesa più lunghe della regione che rendono spesso impossibile ai cittadini; l’accesso alle necessarie prestazioni strumentali o specialistiche essenziali per la diagnosi e cura.

Il dipartimento di prevenzione e la sanità territoriale inoltre sono in forte crisi per riduzione di personale e risorse strutturali.

L’Ospedale deve essere adeguato alle esigenze di Livorno per numero posti letto, personale e strumentazioni per evitare di essere la provincia Toscana in cui si muore più di infarto e tumori.

La questione sanitaria è legata a quella ambientale e alla forte crisi economica che Livorno sta vivendo da anni.

I candidati Livornesi si impegnano, se saranno eletti, a proporre maggiori risorse verso la sanità livornese che siano proporzionali ai nostri reali bisogni territoriali”.

Oriana Rossi Candidata Consigliera Regionale per Toscana a sinistra con Tommaso Fattori presidente

