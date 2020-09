Home

Regionali, domani Antonio Tajani (FI) a Livorno

4 Settembre 2020

Livorno 4 settembre 2020 – Regionali, Forza Italia:

“Domani, sabato 5 settembre alle ore 15.00 si terrà , a Livorno in Viale Italia, 9 presso il Ristorante Da Qualche Parte, la conferenza stampa:

“TOSCANA2020 – IL FUTURO DEL NOSTRO TERRITORIO”

L’evento organizzato dal coordinamento provinciale guidato da Chiara Tenerini vedrà la partecipazione del Vice Presidente di Forza Italia; l’Eurodeputato Antonio Tajani e del nuovo commissario Toscana, il Senatore Massimo Mallegni.

L’incontro è segnale di vitalità, oltre che della volontà di radicarsi ancora di più sul territorio, sottolinea Chiara Tenerini; per Forza Italia lo è a maggior ragione in questa fase in cui in Toscana si è conosciuta una nuova spinta di rinnovamento.

Le priorità della nostra azione politica sono quelle di lavorare per rafforzare la coalizione di centrodestra; di aprire le porte del partito a energie giovani; e civiche, che abbiano voglia di impegnarsi per ridare forza e slancio ad una prospettiva politica liberale e moderata che trova in Forza Italia la sua naturale collocazione, ne testimoniano la reale concretezza anche le candidature per le Elezioni Regionali del 20 e 21 settembre.

La Toscana deve tornare a splendere per quello che farà in futuro, non solo per ciò che è stata in passato. Dobbiamo credere che sia possibile dare nuova linfa ai nostri territori per offrire un’opportunità di cambiamento alle nuove generazioni; alle quali è stata lentamente sottratta la possibilità di vedere una certezza nel loro futuro”.

