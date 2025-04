Home

Regionali Fir e Uisp, pioggia di medaglie per le pattinatrici della Polisportiva La Rosa

27 Aprile 2025

Livorno 27 aprile 2025 Regionali Fir e Uisp, pioggia di medaglie per le pattinatrici della Polisportiva La Rosa

La giornata del 25 Aprile ricchissima di appuntamenti sportivi, dove per il pattinaggio di alto livello per le categorie effettive Agonistiche si sono disputati in contemporanea i campionati regionali FISR di Solo Dance e i campionati Regionali UISP.Nel palazzetto di pattinaggio di Massa, lo Skating Club Massa ha ospitato il campionato di Solo Dance per le categorie di Divisione Nazionale, Allievi Esordienti e Giovanissimi. La Polisportiva La Rosa Livorno ha conquistato una medaglia d’ Oro nella categoria Giovanissimi B con Falleni Emma che ha divertito tutto il pubblico scatenando tutto il suo carisma, un quarto posto per Beatrice Nannipieri nella categoria Esordienti A.

Invece nell’ impianto di Olmatello a Firenze nel PalaRotelle , nel pomeriggio si è disputata la fase del campionato Regionale UISP per le categorie Giovanissimi, Esordienti e Allievi nella disciplina di Pattinaggio Libero. La squadra delle pattinatrici della Polisportiva La Rosa Livorno si è presentata con undici atlete e il bottino conquistato è stato il seguente:

Mazzola Ludovica Oro nelle Giovanissime A

Falleni Emma Oro nelle Giovanissime B

Denaro Nicole Oro e Bastrei Gemma Argento nelle Esordienti Regionali B

Del Gratta Nina Oro e Cerase Vittoria una ottava posizione nelle Allieve Regionali A

Faraoni Giorgia Argento nelle Allieve Regionali B

Secchioni Bianca quarta, Bertini Agata nona e Bencini Bianca dodicesima nella categoria Esordienti Regionali A

Nannipieri Beatrice quarta nella categoria Esordienti A

Ad accompagnare in tutte queste fasi di campionato le atlete sono state Barni Viola e Savi Cinzia.