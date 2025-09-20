Home

Politica

Regionali, i candidati della lista civica Tomasi Presidente si presentano

Politica

20 Settembre 2025

Regionali, i candidati della lista civica Tomasi Presidente si presentano

Livorno 20 SETTEMBRE 2025 Regionali, i candidati della lista civica Tomasi Presidente si presentano

La lista civica “È ora – Tomasi Presidente” ha presentato i propri candidati alle elezioni regionali della Toscana 2025 per il collegio di Livorno. L’incontro, ospitato all’Hotel Palazzo, è stato l’occasione per far conoscere agli elettori i profili delle donne e degli uomini che hanno scelto di mettersi in gioco in questa competizione, provenienti da esperienze diverse ma accomunati da uno spirito di servizio, dall’impegno nel sociale, nel volontariato, nel lavoro e nelle comunità locali.

Ecco chi sono:

Francesco Biagini: trentenne, geometra, impegnato da molti anni nel mondo del volontariato della Misericordia di San Vincenzo e perciò conosciutissimo nella sua comunità ed in quelle vicine della Val di Cornia. Si è interessato al mondo della politica in occasione delle elezioni amministrative del suo comune, con lo spirito di servizio che lo contraddistingue, senza per ora ricoprire cariche pubbliche.

Catia Mottola: cinquantenne, Laureata in scienze dell’educazione, occupatasi sempre di scuola e sociale. Ha ricoperto dal 2014 al 2024 il ruolo di Assessore al comune di Castagneto Carducci con le deleghe a scuola, sociale, legalità, personale, sanità, sport. Attualmente consigliera comunale di opposizione è tornata ad occuparsi di attività legate alle politiche sociali ed all’ educativa come ad esempio in centri antiviolenza.

Renato Luparini: cinquantenne, avvocato con studio in Livorno. Appassionato sportivo, ha pubblicato vari articoli su importanti riviste giuridiche e collaborato come ‘’firma’’ del quotidiano Il Dubbio di Roma, espressione dell’Avvocatura Italiana.

Gabriele Papini: Trentenne, laureato in viticoltura ed enologia è titolare di una impresa agricola. Esperto in varie specialità e tecnico del settore progettazione delle aree verde. iscritto all’ associazione di categoria. Attendo alle produzioni alimentari e del made in Italy, della disabilità e della tutela degli animali. Alla sua primissima esperienza in politica.

Cristina Piccinelli: cinquantenne, livornese di origine, da anni vive a Campiglia Marittima, già candidata nella lista civica ‘’ Cambiamo Futuro’’ alle ammnistrative del 2024 per il suo comune. Operaia presso un noto pomodorificio ed un’attivista animalista molto attenta ai problemi del territorio.

Carlo Quaglierini: cinquantenne. Una lunga carriera bancaria iniziata nell’ allora Banca Toscana ed adesso nel mondo Cooperativo. Attivo nel mondo del volontariato, delle associazioni laiche e cattoliche, donatore di sangue, alcune pubblicazioni sul mondo del turismo e dell’economia. Il più votato nel proprio comune per due mandati amministrativi in maggioranza, adesso guida l’opposizione nel comune di Monteverdi Marittimo.

Paola Senesi: cinquantenne. Dopo aver lavorato per molti anni come Geometra libera professionista è agente immobiliare operante in tutta la provincia di Livorno e non solo. Questo le ha permesso di essere a contatto e conoscere profondamente le varie realtà economiche della costa e delle isole. Alcuni anni fa si candido in una lista civica del proprio comune con spirito di servizio ma senza aver ricoperto ruoli amministrativi.

Mara Gentile: 46 anni Ingegnere laureata c/o università di Pisa con la quale ha collaborato per 2 anni come ricercatrice nell’ambito delle radiazioni elettromagnetiche. Esperienza ventennale in contesti aziendali strutturati, con solido background nella gestione di programmi internazionali. Attualmente è responsabile del team Service presso WASS SRL a Livorno (precedentemente Leonardo S.P.A.) Dal 2018 è delegata RSU per la FIM, con esperienza a livello regionale e nazionale: membro della Commissione Pari Opportunità di Leonardo e del direttivo Nazionale Leonardo. Partecipa attivamente alla vita scout per supportare il gruppo nelle varie iniziative finalizzate alla crescita delle nuove generazioni

Regionali, i candidati della lista civica Tomasi Presidente si presentano