Politica

Regionali: In Toscana crolla il PD, ma resta il più votato

22 Settembre 2020

Livorno 22 settembre 2020

Regionali, il PD è il partito con più voti in assoluto in Toscana, ma crolla nella percentuale di votanti

Nelle passate elezioni regionali del 31 maggio del 2015 il PD otteneva questi risultati:

CANDIDATO PRESIDENTE VOTI % LISTA VOTI % SEGGI Rossi Enrico 656.920 48,02 PARTITO DEMOCRATICO 614.869 46,34 24

A questa tornata elettorale del 2020 il PD ottiene il 34,71%

Il Partito Democratico, pur confermandosi come primo partito in Toscana, in pratica perde circa 12 punti in percentuale di consensi

Un segnale veso i vertici del partito toscano che dovrebbe far pensare.