14 Agosto 2025

Firenze 14 agosto 2025 Regionali, incontro M5S e PD per la definizione della base programmatica

Si è tenuto a Firenze un incontro tra le due delegazioni del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico per concordare la base programmatica per le prossime elezioni regionali.

La discussione si è concentrata sulle proposte emerse dai precedenti tavoli e dalla votazione online del Movimento svoltasi la scorsa settimana.

Al centro del confronto tra le due forze il benessere dei cittadini toscani: sanità, ambiente e lavoro sicuro e dignitoso tra i punti imprescindibili che la delegazione del Movimento, composta dalla vicepresidente vicaria Paola Taverna e dalla coordinatrice regionale Irene Galletti, ha portato in discussione e su cui fondare l’azione della futura giunta.

In un clima costruttivo, si è discusso tra le altre cose di acqua pubblica e di legalità, che il Movimento 5 Stelle ha chiesto sia messa come primo atto della prossima Giunta regionale.

Nelle prossime ore verrà definito il testo dell’intesa programmatica assieme al Presidente Eugenio Giani, che sarà presentato alla stampa in un’iniziativa congiunta.