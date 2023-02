Home

Regionali Lazio e Lombardia, centrodestra oltre il 50%

13 Febbraio 2023

13 febbraio 2023

Elezioni regionali, affluenza alle urne in calo al 40%: 41,67% in Lombardia e 37,2% nel Lazio.

In Lombardia, Attilio Fontana, presidente uscente e candidato del centrodestra, ha ottenuto il 54,4% delle preferenze, seguito da Pierfrancesco Majorino (centrosinistra-M5s) con il 33,3%. Letizia Moratti (Terzo polo) si trova a distanza con il 10,7%, mentre Mara Ghidorzi (Unione popolare) è ultima con l’1,6%.

Nel Lazio, sempre secondo i dati della Rai con una copertura al 18%, Francesco Rocca è in testa con il 52,2% (coalizione al 53,8%), mentre Alessio D’Amato si attesta al 34% (coalizione al 33,7%) e Donatella Bianchi al 12% (coalizione all’11,1%).

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha spiegato in conferenza stampa che la vittoria è stata “una vittoria di squadra, portata avanti in maniera coesa” da tutta la coalizione. Ha anche sottolineato che “la democrazia c’è, perché nel momento in cui c’è espressione del voto si realizza”. Fontana ha concluso dicendo che la politica deve essere più vicina ai cittadini per fargli capire che il loro voto è importante e che il buon risultato è dovuto al fatto che ha sempre dialogato con tutte le componenti della Regione.

Francesco Rocca ha dichiarato che “è stata una corsa breve ma intensa” e ora prevale il senso di responsabilità per risollevare una sanità che ha allontanato i cittadini. Rocca si impegnerà a far tornare la fiducia e la partecipazione dei cittadini.

