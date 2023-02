Regionali Lazio e Lombardia, le reazioni dopo il voto

Home

13 febbraio 2023

Le reazioni all’esito delle elezioni regionali in Lazio e Lombardia sono state variegate. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso i suoi complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la loro netta vittoria e ha sottolineato l’importanza del risultato per il centrodestra. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha paragonato la situazione a quella di una partita di calcio o di basket, sottolineando che la vittoria è frutto del lavoro di squadra. Matteo Salvini, segretario della Lega, ha espresso la sua soddisfazione per il risultato, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi.

D’altra parte, la candidata del PD Elly Schlein ha dichiarato che la sconfitta è netta e che bisogna cambiare per poter ricostruire un campo progressista. Piefrancesco Majorino, candidato del centrosinistra e M5s, ha spiegato che la mancanza di una leadership nazionale ha costretto il centrosinistra a fare uno sforzo maggiore e che rimane il rammarico di aver presentato il candidato due mesi prima del voto. Carlo Calenda, leader di Azione, ha scritto su Twitter che la vittoria della destra è stata inequivocabile e che il centro e la sinistra non sono mai stati in partita, neanche uniti.

Infine, il candidato del Terzo Polo, Piefrancesco Majorino, ha sottolineato la necessità di riflettere sulla scelta di sostenere Letizia Moratti e ha spiegato che la mancanza di un leader di partito a livello nazionale ha impedito di attrarre consensi.

