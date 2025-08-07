Regionali: M5S si “allea” con Giani, la base ha votato
Risultati Voto online, Galletti (M5S): “Avanti con determinazione. I temi che portiamo al tavolo con il PD devono diventare fatti concreti”
“La nostra comunità ha espresso la volontà di proseguire nel percorso sin qui intrapreso, chiedendo che i temi portati ai tavoli di confronto con il Partito Democratico si trasformino da proposte a fatti.
Il Salario minimo regionale, la vera tutela dell’ambiente, l’acqua pubblica in Toscana, così come tante altre proposte, evidentemente sono molto sentite e necessarie.
Noi siamo pronti e da domani proseguiremo il percorso con il PD per definire un accordo scritto.
Andiamo avanti, convinti di poter fare la differenza, orgogliosi di una comunità che, seppur con le dovute difficoltà, ha scelto mettendo come faro il bene dei cittadini toscani.”
È quanto dichiarato da Irene Galletti, Coordinatrice regionale e Presidente del Movimento 5 Stelle Toscana, in un post pubblicato oggi sui suoi canali social ufficiali.