Livorno 15 settembre 2025 Regionali, Marco Landi (FdI) incontra la cittadinanza in piazza Cavour
Domani, martedì 16 settembre, Marco Landi, candidato alle prossime elezioni regionali per Fratelli d’Italia, aprirà la sua campagna elettorale a Livorno.
Marco Landi incontrerà la cittadinanza in piazza Cavour alle ore 17.