Politica 15 Settembre 2025

Regionali, Marco Landi (FdI) incontra la cittadinanza in piazza Cavour

Regionali, Marco Landi (FdI) incontra la cittadinanza in piazza CavourLivorno 15 settembre 2025 Regionali, Marco Landi (FdI) incontra la cittadinanza in piazza Cavour

Regionali: Livorno, Landi (FdI) apre campagna elettorale

 
Incontro con la cittadinanza alle 17 in piazza Cavour
 
Domani, martedì 16 settembre, Marco Landi, candidato alle prossime elezioni regionali per Fratelli d’Italia, aprirà la sua campagna elettorale a Livorno. 
Marco Landi incontrerà la cittadinanza in piazza Cavour alle ore 17. 
Banner Yogurteria Gelateria Fiori Rosa
Banner Aamps
corso per sommelier a livorno fisar