Regionali, Marco Landi (FdI): “La vera risposta non è il reddito di cittadinanza, ma il lavoro”

29 Settembre 2025

Livorno 29 settembre 2025 Regionali, Marco Landi (FdI): “La vera risposta non è il reddito di cittadinanza, ma il lavoro”

“Non possiamo pensare che il futuro della Toscana e di Livorno passi dal reddito di cittadinanza regionale, così come previsto dall’accordo tra PD e Movimento 5 Stelle. La vera soluzione è offrire lavoro, creare opportunità e dare sogni ai giovani”. Sono le parole di Marco Landi, candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali nel collegio di Livorno, che ha voluto sottolineare la necessità di puntare con decisione su occupazione e sviluppo economico.

Secondo Landi, il tasso di occupazione a Livorno e in provincia, seppur più alto rispetto ad altre aree della Toscana, non basta a garantire un futuro solido ai giovani e alle famiglie. Per il candidato, la strada maestra è sostenere concretamente le imprese e le attività produttive, mettendo in campo politiche capaci di generare nuova occupazione stabile.

“Serve un sistema economico che dia respiro alle aziende – ha affermato Landi – e che permetta ai ragazzi di guardare avanti con fiducia, senza doversi accontentare di misure assistenzialistiche che non rappresentano una prospettiva duratura. L’unico strumento vero di dignità e libertà resta il lavoro”.

Landi ha ribadito quindi come il suo impegno sia volto a rafforzare le condizioni per uno sviluppo sostenibile del territorio, nella convinzione che il benessere collettivo possa passare soltanto da nuove opportunità lavorative e non da sussidi temporanei.

