Regionali, parte da Piombino la campagna elettorale di Marco Landi
Piombino (Livorno) 23 agosto 2025
Apertura campagna elettorale del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Landi
Lunedì 25 agosto alle 18.30 a Piombino – presso il ristorante La Rocchetta, piazza Bovio 6 – si terrà l’evento di apertura della campagna elettorale del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Landi.
Parteciperanno alla presentazione il sindaco di Piombino Francesco Ferrari e il professor Enrico Castellacci.