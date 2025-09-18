Home

18 Settembre 2025

Livorno, 18 settembre 2025 Regionali, Perini e Amadio annunciano la loro candidatura

IL Capogruppo di Fratelli d’Italia Marcella Amadio e il consigliere comunale Alessandro Perini hanno annunciato oggi la loro candidatura per le elezioni del Consiglio Regionale, che si terranno il 12 e 13 ottobre, affiancati e supportati dal coordinatore comunale del partito Romeo Chierchia.

Durante l’incontro, i due esponenti hanno dichiarato di essersi candidati per portare le istanze di tutta la provincia livornese fino a Firenze , in Consiglio Regionale della Toscana, esprimendo i punti chiave del loro programma:

SANITA’: abbattimento dei tempi d’attesa per visite ed esami e valorizzazione dei piccoli presidi ospedalieri.

WELFARE: superamento delle attuali normative in tema di edilizia popolare che creano disparità di trattamento tra famiglie italiane e nuclei familiari extracomunitari a tutto vantaggio di questi ultimi, riqualificazione degli alloggi esistenti.

SICUREZZA: applicazione ed estensione degli strumenti legali per garantire l’ordine pubblico nel territorio della provincia, anche attraverso la presentazione di bandi regionali per potenziare il servizio di ordine pubblico.

INFRASTRUTTURE: particolare attenzione alle condizioni e alle criticità della Fi-Pi-Li, oggetto di promesse da parte del Presidente Giani, promesse mai mantenute.

Il programma per il consiglio regionale dei due esponenti FdI è teso a dare voce a una provincia che appare dimenticata nel contesto politico toscano, e spesso mal rappresentata da altre figure politiche che si sono succedute negli anni; con queste linee guida, Amadio e Perini intendono rimettere Livorno e il suo territorio al centro del dibattito.