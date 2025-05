Regionali, Potere al Popolo scende in campo. “C’è bisogno di una nuova politica che parta dal popolo e per il popolo”

Home

8 Maggio 2025

Livorno 8 maggio 2025

“Da mesi va avanti la novella dello stento sulla ricandidatura o meno di Giani. Primarie, veti e contro veti: questa la sceneggiatura del teatro politico intorno a cui si muovono tutti gli attori protagonisti, dal PD ai 5stelle, da AVS a Italia Viva. Tutti in lizza per una battaglia di egemonia tutta interna al “campo largo”.

Ma tutto questo interessa alla nostra gente? No, e nemmeno a noi. Basta guardare i dati per rendersi conto di quanto questo mondo sia lontano dalla vita delle persone.

In Toscana secondo i dati INAIL, soltanto negli ultimi 2 anni più di 115 persone hanno perso la vita sul posto di lavoro, quasi 100mila i feriti.

Oltre 500mila famiglie sono a rischio povertà (CGIA Mestre) e più di 200mila persone sono costrette a rinunciare alle cure.

Tra il 2022 e il 2025 l’inflazione cumulata è arrivata al 10%. A più di 20.000 famiglie con diritto ad una casa popolare non viene dato accesso, mentre il patrimonio immobiliare pubblico viene lasciato vuoto o svenduto.

Per non parlare dell’inquinamento ambientale dovuto al KEU, delle grandi opere come la TAV (vi ricordate i 57 Km di fiumi prosciugati in Mugello), il rigassificatore di Piombino, la devastazione delle Alpi Apuane; la scarsa cura del territorio e degli interventi idraulici che ogni anno comporta l’alluvione delle nostre città, mentre ancora ci parlano di buttare miliardi per ampliare l’aeroporto di Firenze.

Queste alcune delle questioni di fondo che ci pongono in netta e radicale alternativa a chi vuole costruire sul piano regionale, e nazionale, alleanze politiche con chi è corresponsabile della precarietà lavorativa, sanitaria, ambientale nella nostra regione: il Partito Democratico e il centrosinistra in Toscana.

Dall’altra parte una destra che al governo del Paese ha dimostrato il disprezzo per i diritti di lavoratori e le lavoratrici, il suo razzismo securitario e repressivo, in questi anni il suo pieno appoggio alle guerre.

Ricordiamo che anche il sistema PD Toscano, composto dalla sua rete di sponsor economici che spaziano dalle cooperative, ai sindacati concertativi , fino al mondo della finanza e dell’imprenditoria è in prima linea nel sostegno alle politiche di guerra. Dalla partecipazione alle piazze suprematiste e guerrafondaie a sostegno del riarmo europeo e della NATO organizzate dalla sindaca di Firenze Funaro, insieme a Giani e Lepore, alle bandiere israeliane esposte da Palazzo Vecchio a Firenze mentre continua il genocidio in Palestina.

Se loro hanno reso la nostra Regione uno snodo produttivo e logistico militare da cui passano le armi per l’Ucraina e Israele,

noi ci riconosciamo nella determinazione dei lavoratori e delle lavoratrici dei porti toscani che si sono rifiutati di imbarcarle. Se loro vogliono costruire nuovi avamposti di guerra (con le nuove basi nella provincia di Pisa, Rovezzano, ecc.) noi ci associamo alla resistenza.

Come Potere al Popolo parteciperemo alle prossime elezioni regionali in toscana, alimentando la prospettiva della costruzione di uno spazio politico autonomo e indipendente in tutto il paese, facendo irrompere sulla scena la voce di chi è escluso da questo sistema.

Sulla base di questa chiarezza vogliamo costruire insieme una Toscana diversa, giusta, solidale e di pace fuori e contro il bipolarismo* dei campi larghi, e dalle geometrie variabili del centrosinistra insieme a tutti e tutte coloro che vorranno intraprendere con noi questo cammino.

Per abbassare le armi e alzare i salari, per il diritto alla casa, per una vera sanità pubblica che funzioni, per la dignità del lavoro, per la messa in sicurezza del territorio. Abbiamo bisogno di una nuova politica che parta dal popolo e per il popolo!”

Diamo una spallata a questa classe politica, con protagonismo, organizzazione e lotta popolare!

Potere al popolo Toscana

