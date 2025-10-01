Home

Regionali, Salvini torna a Livorno: ministri della Lega a Palazzo Pancaldi

1 Ottobre 2025

Livorno 1 ottobre 2025 Regionali, Salvini torna a Livorno: ministri della Lega a Palazzo Pancaldi

Matteo Salvini torna a Livorno. Martedì 7 ottobre, alle ore 18, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sarà protagonista a Palazzo Pancaldi insieme a quattro colleghi di governo della Lega: Roberto Calderoli (Affari regionali e autonomie), Giancarlo Giorgetti (Economia), Alessandra Locatelli (Disabilità) e Giuseppe Valditara (Istruzione e merito).

L’iniziativa, dal titolo “La Lega di governo per la Toscana”, arriva a pochi giorni dalle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre e rappresenta un appuntamento elettorale di grande rilievo per il partito, che punta a rafforzare la propria presenza in una regione considerata da sempre una sfida cruciale per il centrodestra.

A fare gli onori di casa sarà Carlo Ghiozzi, segretario provinciale della Lega a Livorno e capolista nel collegio labronico per le prossime regionali. La sua presenza in apertura dell’evento confermerà il ruolo centrale che il partito livornese intende rivestire in questa campagna elettorale.

L’appuntamento di Palazzo Pancaldi sarà dunque non solo un momento di confronto politico, ma anche un’occasione per la Lega di mostrare unità e compattezza in vista del voto, con il coinvolgimento diretto dei principali esponenti di governo a sostegno della campagna toscana.