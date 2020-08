Home

Regionali: Sinistra Civica Ecologista a sostegno di Giani presenta i candidati della provincia di Livorno

20 Agosto 2020

Regionali: Sinistra Civica Ecologista a sostegno di Giani presenta i candidati della provincia di Livorno

"Sosteniamo Giani, la Toscana non può permettersi una vittoria dell'esponente della Lega Susanna Ceccardi"

Lista Sinistra Civica Ecologista del collegio elettorale della provincia di Livorno

Livorno 20 agosto 2020 – Stamani alle ore 12, presso la caffetteria bistrot Madiba in via della Madonna 56, la lista Sinistra Civica Ecologista ha presentato i propri candidati del collegio elettorale della provincia di Livorno. Capolista è Paola Pellegrini, ex Assessore alla Cultura del Comune di Piombino con una storia di lungo corso a livello nazionale nella sinistra italiana. Gli altri componenti della lista, Mario Pintore, Barbara La Comba, Carlo Albanese, Michela Pertici, Silvio Moretti, Samantha Olindo e Simone Bartoli sono rappresanti del civismo e della sinistra, alcuni dei quali hanno avuto o hanno importanti ruoli amministrativi o politici sia a livello locale che regionale, che nel loro insieme portano un bagaglio di sensibilità e di esperienze che hanno le proprie radici comuni nell’antifascismo e nei valori della nostra Costituzione.

La scelta di aderire alla lista e sostenere la candidatura di Eugenio Giani :

nasce anche dalla consapevolezza che la Toscana non può permettersi una vittoria dell’esponente della Lega Susanna Ceccardi, che rappresenta valori, idee e modalità di governo lontani anni luce dalla Storia e dalla Cultura della nostra regione.

Il percorso, che ha determinato la composizione della lista, è l’evoluzione di quello seguito a Livorno per l’elezione del Sindaco Luca Salvetti (che ha portato un saluto personale durante la conferenza) e si è all’argato, sia in termini di rappresentanza che di provenienza territoriale. I candidati hanno toccato i vari temi che sono nel programma della lista, evidenziando l’importanza della lotta alla disoccupazione e del rilancio del lavoro, specialmente quello giovanile, il superamento dello sviluppo della Toscana a “due-tre velocità” anche attraverso la realizzazione delle infrastrutture che la costa attende da anni, come ad esempio la Darsena Europa, e della sanità, che deve essere ripensata con un rafforzamento del pubblico e della diffusione sui territori.

Il voto alla nostra lista è doppiamente utile:

in quanto potrà essere determinante per la sconfitta della peggior destra della storia repubblicana nella nostra regione e potrà influenzare le scelte delle politiche lo schieramento del centro sinistra con proposte che vorranno migliorare le politiche sin qui portate avanti, come già detto, sui temi dello sviluppo economico, lavoro e sanità.

I nomi del collegio di Livorno

1) Paola Pellegrini

nata il 9 marzo 1954, residente Piombino. Diploma di Liceo Classico. Scuola di servizio sociale Università di Firenze, educatore professionale in strutture sanitarie. Dipendete ASL di Piombino.

Già iscritta al PCI a Livorno, consigliere comunale del PCI; dirigente nazionale di Rifondazione comunista e successivamente di Comunisti italiani a Roma. Assessore alla cultura del Comune di Piombino nella precedente Giunta Giuliani.



2) Mario Pintore

nato il 24 dicembre 1955 e residente a Capoliveri; diploma di ragioniere e perito commerciale. Attualmente pensionato, per anni impegnato settore dell’enogastronomia.



3) Barbara La Comba

nata a Livorno nel 1972, diplomata al Liceo Classico e laureata in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, da sempre impegnata per la difesa dei diritti civili e dell’ambiente, tema di cui ha fatto una professione come responsabile dell’Afficio Ambiente di ASA da oltre 10 anni, si è guadagnata sul campo riconoscimenti sia a livello regionale che nazionale. Dopo un periodo di impegno nel PD, nel 2015 ha fatto, con altri, la scelta del civismo e del volontariato, fino a presentarsi come Candidato Sindaco nella lista civica Per Livorno Insieme nel 2019. Preparazione tecnica, conoscenza della città e del territorio, ma anche estrema professionalità e concretezza, sono le sue caratteristiche. Le competenze al servizio di un nuovo modo di fare politica, sempre dalla parte del pubblico interesse, sono il suo contributo per un cambiamento profondo di cui la Costa ha bisogno per tornare a crescere in modo sostenibile.



4) Carlo Albanese

nato il 23 marzo 1999, residente a Rosignano. Studente universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza di Pisa. Ha effettuato nel 2017 uno stage presso National High School Model United Nations Conference. Speaker radiofonico presso RadioEco di Pisa. Candidato alle amministrative del Comune di Livorno nel 2019 nella lista Casa Livorno.





5) Michela Pertici

nata il 6 marzo 1972, residente a Livorno. Diploma di perito tecnico commerciale. Impiegata amministrativa.

Candidata alle elezioni comunali di Livorno nella lista Futuro! e attualmente nel direttivo di Futuro!





6) Silvio Moretti

nato il 21 maggio 1958. Diplomato perito tecnico. Dipendente di RFI. Ex Assessore e consigliere presso il Comune di Bibbona.





7) Samantha Olindo

nata a GENOVA il 16 maggio 1973, madre di due figli 18 e 25 anni, insegnante che dopo un precariato che dura dal 2011, entra di ruolo questo prossimo 1 settembre, docente di lingua e letteratura spagnola sulle superiori.

Attività politica pregressa nel PD di Rosignano dal 2008, eletta nella segreteria dell’unione comunale targata Fabrizio Bagnoli, partecipazione ai lavori della Conferenza territoriale delle donne sempre per il PD in rappresentanza di Rosignano, partecipato attivamente nella squadra che ha lavorato per l’elezione di Simone Bartoli sindaco di Rosignano,;fuoriuscita dal PD con l’uscita di Civati, dopo un paio di anni di stop riprende attività in articolo uno di cui è membro iscritto. Viaggiato molto all’estero per lavoro del padre (Pakistan, Cile, Argentina, Canada) e per studi legati a formazione professionale, Inghilterra e Spagna.





8) Simone Bartoli

nato a Firenze il 9 giugno 1974

Segretario Regionale Articolo UNO Toscana

Laurea in Scienze Politiche presso Università di Pisa

– 1995-99 Consigliere Comunale presso Comune di Rosignano Marittimo.

– 2001-02 Consulente presso Consiglio Regionale della Toscana.

Membro uditore della I Commissione Consiliare “Affari Istituzionali”.

– 2002-04 Assessore Sviluppo Economico Presso Comune di Rosignano Marittimo.

– 2004-08 Assessore Sviluppo economico e Assetto del Territorio presso Provincia di Livorno.

– 2009-11 Titolare di Partita IVA come Consulente d’Azienda nel campo di Marketing, Comunicazione e Relazioni Strategiche.

– 2010-19 Titolare di Attività Commerciale.

Dal 2019 Membro del Consiglio di Sorveglianza di ASA SpA.