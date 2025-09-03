Home

Regionali, Tenerini (Forza Italia): “M5S a Livorno, ora una scelta chiara”

3 Settembre 2025

Livorno 3 settembre 2025

«La consultazione online del Movimento 5 Stelle ha autorizzato l’alleanza in Toscana a sostegno di Eugenio Giani. È un fatto politico rilevante, che definisce campi e responsabilità. » ￼ ￼ ￼

«Proprio per questo, a Livorno è naturale porsi una domanda semplice e legittima: dopo le dichiarazioni con cui il gruppo 5 Stelle annunciava l’autosospensione qualora il Movimento avesse sostenuto Giani, quale sarà adesso la loro scelta? Confermeranno pubblicamente quell’impegno oppure indicheranno una diversa strada, spiegandone le ragioni ai cittadini?» ￼ ￼

«C’è poi un punto di coerenza politica che riguarda tutti: è possibile rivendicare in Comune un ruolo di opposizione – anche su dossier delicati come sanità e nuovo ospedale – mentre in Regione si partecipa alla maggioranza che quelle scelte le determina? Non è un’accusa: è una domanda di chiarezza, l’unica moneta che in politica non perde valore.»

«La trasparenza non divide, illumina. Per questo chiediamo ai 5 Stelle livornesi una risposta netta, senza giri di parole. È un passaggio utile a tutti: alla maggioranza regionale, all’opposizione in città e, soprattutto, ai livornesi, che meritano scelte comprensibili e coerenti. Altrimenti, più che un progetto politico, rischia di restare solo una elegante commedia degli equivoci – e a teatro, si sa, il sipario prima o poi cala.»