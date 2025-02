Home

27 Febbraio 2025

Livorno 27 febbraio 2025 Regionali Toscana, Fratoianni al centrosinistra chiede discontinuità: “Via il rigassificatore da Piombino, diminuire estrazione cave marmo, pista di Peretola opera inutile”

«Cosa chiediamo al centrosinistra toscano? Proporremo un reddito sociale regionale, perché ci sono livelli di diseguaglianza insopportabili e aumenta l’area della povertà. E poi il salario minimo, politiche per garantire il diritto all’abitare. SI è fatto a Firenze, si può e si deve fare in regione. Penso anche al diritto allo studio, siamo di fronte alla messa in discussione di un diritto universale coi tagli del governo e occorrono investimenti forti. E poi politiche per la transizione ecologica, per la tutela del territorio a cominciare da una legge per il consumo di suolo zero».

Lo afferma Nicola Fratoianni in un’intervista pubblicata sulle pagine toscane di Repubblica.

Il rigassificatore – prosegue il leader di SI – non deve restare un minuto in più, manco doveva arrivare a Piombino. E non ci sono compromessi che tengano per noi.

Le cave a Carrara certo non si chiudono da un giorno all’altro. Ma si può e si deve immaginare una progressiva riduzione dell’estrazione sovvertendo il modello. Non basta più non aumentare, serve diminuire l’estrazione.

Infine – conclude Fratoianni – sulla pista dell’aeroporto di Peretola la nostra posizione non cambia: opera inutile e sbagliata, resteremo contrari».