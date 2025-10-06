Home

Regionali Toscana, Giacomo Lensi (FdI), la politica del fare e della concretezza

6 Ottobre 2025

Messaggio elettorale sponsorizzato

ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025

Mi chiamo Giacomo Lensi, ho 51 anni, sono padre di una bambina di 7 anni e sono un avvocato. Fino al 2024 sono stato Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia.

In quegli anni il partito è cresciuto molto, radicandosi sul territorio, fino a diventare la prima forza del centrodestra e, in molti Comuni della nostra provincia, il primo partito. Ringrazio, pertanto, Giorgia Meloni per avermi scelto come Capolista alle prossime Elezioni Regionali per rappresentare la lista di di Fratelli d’Italia nel Collegio della Provincia di Livorno

Sono sempre rimasto fedele e coerente ai miei ideali, senza mai cambiare partito.

Il mio metodo è chiaro:

ascoltare, incontrare persone e imprese, riflettere e agire. Niente urla, niente show di piazza.

Per me la politica è confronto, mai scontro. Ho sempre ascoltato tutti, anche chi non la pensava come me: avversari, non nemici.

I prossimi 5 anni saranno decisivi: la Toscana dovrà affrontare il buco della sanità, le crisi internazionali ed energetiche, i dazi e un processo di deindustrializzazione che sta colpendo la Regione e la nostra Provincia.

Non potevo restare a guardare. È in gioco il nostro futuro e, ancora di più, quello dei nostri figli. So che il degrado alimenta l’illegalità, ma spesso nasce da disperazione economica. Per questo la priorità è sviluppo economico e lavoro. Non credo nell’assistenzialismo fine a se stesso.

Credo nelle opportunità: imprese che aprono, posti di lavoro, famiglie che progettano il futuro.

La politica deve rimuovere ostacoli, semplificare, creare condizioni perché ognuno realizzi i propri sogni, grandi o piccoli.

Questa è la “LA POLITICA DEL FARE CON SERIETÀ E CONCRETEZZA”.

Alle prossime elezioni regionali chiedo la tua fiducia. Per una Toscana che lavora, cresce e non lascia indietro chi si impegna.

VOTA IL CAPOLISTA



Si vota mettendo una X sul simbolo e una X sulla casella accanto al nome GIACOMO LENSI (che troverai già scritto)

Giacomo Lensi su Facebook

Committente responsabile Paola Rietti Belforte

