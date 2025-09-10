Politica 10 Settembre 2025

Regionali Toscana, ufficializzati i candidati PD per il collegio livornese. Franchi capolista

Livorno 10 settembre 2025 Regionali Toscana, ufficializzati i candidati PD per il collegio livornese

Il Partito Democratico ha ufficializzato i candidati che correranno alle prossime elezioni regionali toscane per il territorio livornese. Sono in totale otto i nomi che compongono la lista, guidata dal capolista Alessandro Franchi.

Accanto a lui ci saranno Elisa Cecchini, Simone De Rosas, Cristina Grieco, Michele Iacoponi, Barbara Bonciani, Giulio Lischi e Valentina Capuano.

Il PD punta così a presentarsi con una squadra che unisce figure con esperienze amministrative, politiche e professionali differenti, con l’obiettivo di rappresentare al meglio le esigenze del territorio livornese nel futuro consiglio regionale.

