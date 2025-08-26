Home

26 Agosto 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 26 agosto 2025 Reintegro lavoratore Scapigliato, Marabotti: troppe voci e versioni, ecco come è andata

La vicenda del lavoratore di Scapigliato SRL (società partecipata a oltre l’83% dal Comune di Rosignano Marittimo) licenziato e successivamente reintegrato continua ad essere in evidenza nel dibattito politico e non solo di questi giorni. Il sindaco Claudio Marabotti, che per primo ha dato la notizia del reintegro con un comunicato stampa ufficiale diffuso da Palazzo Civico, interviene ora per fare chiarezza.

“La varietà di voci e di versioni sulla vicenda del lavoratore di Scapigliato recentemente reintegrato dopo un licenziamento per giusta causa rischia di confondere una vicenda che, per i suoi importanti risvolti umani, necessita invece di chiarezza, di rispetto e di silenzio.

L’intera trattativa è stata tenuta da soli tre attori: oltre a me – spiega il sindaco -, l’amministratore unico di Scapigliato ingegnere Francesco Girardi e il segretario generale Funzione Pubblica CGIL di Livorno, Mauro Scalabrini.

Nessun altro soggetto ha partecipato e nessuno può quindi avere conoscenza diretta dei fatti.

L’accordo per il reintegro è stato raggiunto in via definitiva in data primo agosto. I contenuti del successivo atto di conciliazione, firmato in data 21 agosto, sono stati definiti attenendosi accuratamente ai contenuti dell’accordo condiviso tre settimane prima.

L’intero percorso – conclude Marabotti – è stato pertanto lineare e privo di complicazioni, grazie alla serietà e alla volontà di collaborazione di tutti gli attori”.