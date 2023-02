Home

Reiterate violazioni dei domiciliari, livornese finisce a Le Sughere

4 Febbraio 2023

Livorno 4 febbraio 2023 – Reiterate violazioni dei domiciliari, livornese finisce a Le Sughere

Prosegue incessante, senza soluzione di continuità, la diuturna lotta agli stupefacenti portata avanti dalla Fiamme Gialle in tutta la Provincia sulla base delle indicazioni del Comando Provinciale livornese: si passa dai grossi sequestri in porto, agli arresti in flagranza per detenzione e spaccio, fino alle attività di prevenzione davanti le scuole e nelle piazze pubbliche. Stavolta un altro risultato realizzato dal Gruppo di Livorno, che ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di maggiorenne livornese.

L’arrestato era già gravato dalla misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione per precedenti reati connessi anche agli stupefacenti.

Tuttavia, nel corso di un recente blitz antidroga (che lo scorso mese aveva già portato all’arresto di altri soggetti ed al sequestro di 2 kg. di droga e diverse migliaia di euro in contanti), il soggetto in argomento violava le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Infatti veniva trovato proprio nell’appartamento ove era stato eseguito il predetto sequestro di stupefacenti, oltretutto alla presenza e in compagnia di persone prive dell’autorizzazione del giudice.

Tutte le circostanze sono state quindi tempestivamente rappresentate all’Autorità Giudiziaria che ha disposto l’aggravamento della misura, attese le reiterate violazioni al regime degli arresti domiciliari; il soggetto è stato quindi condotto in carcere dalle Fiamme Gialle.

Dall’inizio dell’anno già consistente il frutto dell’attività antidroga svolta dal Gruppo di Livorno e da tutti i reparti della Guardia di Finanza in provincia: complessivamente oltre 200 kg di stupefacente sequestrato, 4 arresti, 10 persone denunciate e oltre 30 soggetti segnalati in Prefettura, nonché 120 persone controllate, unitamente a decine di veicoli privati e commerciali. Fondamentale l’ausilio dei cani antidroga, che con il loro fiuto hanno spesso orientato positivamente le ricerche e le perquisizioni. In alcuni casi i controlli sono effettuati davanti le scuole, anche sulla spinta ed apprezzamento di genitori ed insegnanti.

Le attività dei finanzieri proseguiranno ulteriormente nel corso dell’anno per garantire maggior sicurezza sul territorio e tutelare i minori e più svantaggiati.

