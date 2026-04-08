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Relazione uomo-cane, successo per il ciclo di incontri: applausi al professor Gazzano

Cronaca

8 Aprile 2026

Relazione uomo-cane, successo per il ciclo di incontri: applausi al professor Gazzano

Livorno 8 aprile 2026 Relazione uomo-cane, successo per il ciclo di incontri: applausi al professor Gazzano

Si è concluso oggi pomeriggio alla Biblioteca di Villa Fabbricotti, il ciclo di quattro incontri formativi dedicati al tema “Relazioni uomo-cane e benessere reciproco”, promosso dal Comune di Livorno in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa.

Un percorso partecipato e apprezzato, che ha visto una presenza costante di cittadini, volontari e operatori del settore, tutti accomunati dal desiderio di approfondire la conoscenza del mondo canino e migliorare il rapporto con gli animali. A guidare gli incontri è stato il professor Angelo Gazzano, che con competenza e grande capacità comunicativa ha accompagnato il pubblico in un viaggio fatto di conoscenze scientifiche, esempi pratici e momenti di confronto.

Quattro appuntamenti che hanno affrontato temi fondamentali: dalla gestione comportamentale del cucciolo alla comunicazione del cane, passando per l’analisi dell’aggressività fino ad arrivare ai principi dei metodi educativi e del recupero comportamentale. Un percorso completo, costruito con l’obiettivo di promuovere una relazione più consapevole e rispettosa tra uomo e animale, favorendo al tempo stesso il benessere reciproco.

Il ciclo si era aperto con il primo appuntamento dedicato alla gestione comportamentale del cucciolo, un tema fondamentale per chi si avvicina all’adozione o accoglie per la prima volta un cane in famiglia. Durante l’incontro erano stati affrontati gli aspetti legati alle prime fasi della crescita, all’importanza della socializzazione e alla costruzione di corrette abitudini quotidiane, elementi essenziali per favorire uno sviluppo equilibrato dell’animale.

Il secondo incontro, incentrato sulla comunicazione del cane, aveva permesso ai presenti di approfondire il linguaggio del corpo, i segnali comportamentali e le modalità attraverso cui l’animale esprime emozioni, bisogni e stati d’animo. Un momento particolarmente utile per imparare a interpretare correttamente posture, sguardi e atteggiamenti, così da migliorare la relazione con il proprio amico a quattro zampe.

Molto partecipato anche il terzo appuntamento, dedicato al tema dell’aggressività del cane, affrontato con approccio scientifico e senza pregiudizi. Il professor Gazzano aveva spiegato come dietro alcuni comportamenti aggressivi possano nascondersi paura, stress, insicurezza o esperienze pregresse negative, sottolineando l’importanza della prevenzione e della corretta lettura dei segnali.

Ieri, infine, il ciclo si è chiuso con l’ultimo incontro sui principi dei metodi educativi e del recupero comportamentale, offrendo una panoramica generale sui percorsi educativi più efficaci e sul lavoro necessario nei casi di disagio o problematiche specifiche. Un tema che ha suscitato particolare interesse, soprattutto tra volontari e famiglie impegnate nei percorsi di adozione.

Ogni appuntamento è stato preceduto dalla presentazione del canile comunale “La Cuccia nel Bosco” e dalla proiezione di video dedicati agli ospiti della struttura, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul valore dell’adozione consapevole e della prevenzione dell’abbandono.

Al termine dell’ultima conferenza, la sala ha tributato al professor Gazzano un lungo e caloroso applauso. Numerosi i ringraziamenti arrivati dal pubblico presente per la qualità del percorso svolto, per la disponibilità dimostrata e per la capacità di affrontare temi complessi con linguaggio accessibile e coinvolgente.

Quattro incontri che hanno lasciato un segno importante, non solo dal punto di vista formativo, ma anche umano, contribuendo a diffondere una maggiore cultura del rispetto, della cura e della responsabilità nei confronti degli animali.