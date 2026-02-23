Relazioni uomo cane e benessere reciproco, oggi l’incontro formativo gratuito sulla gestione del cucciolo
Il Comune di Livorno, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa, promuove un ciclo di quattro incontri formativi gratuiti aperti a volontari, operatori e cittadini.
Gli incontri saranno tenuti dal Prof. Angelo Gazzano, docente del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa, nell’ambito della convenzione attivata tra le istituzioni nel settembre scorso.
Programma completo:
- Lunedì 23 febbraio: “La gestione comportamentale del cucciolo”
- Lunedì 2 marzo: “La comunicazione del cane”
- Mercoledì 25 marzo: “L’aggressività del cane”
- Mercoledì 8 aprile: “Principi di metodi educativi e di recupero comportamentale”
Tutti gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca di Villa Fabbricotti, in viale della Libertà 30, dalle ore 17.00 – 19.00.
La finalità degli incontri è di fornire maggiori elementi di conoscenza sulla corretta relazione uomo animale al fine di massimizzare il benessere reciproco, di prevenire l’abbandono o la cessione dei cani e facilitare percorsi di adozione consapevole.
Ogni incontro sarà aperto da una breve presentazione del Canile Comunale “La Cuccia nel Bosco” e dalla proiezione di un video dedicato agli ospiti del canile, per promuovere percorsi di adozione consapevole.
Per informazioni:
Ufficio Tutela Animali. Tel. 0586 820350-351 (cell 3336115042) oppure indirizzo email: animali@comune.livorno.it