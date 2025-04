Home

24 Aprile 2025

Livorno 24 aprile 2025 Remo, domani il trofeo Liberazione

Prende il via, con la diretta del Trofeo Liberazione su Granducato TV, il “Progetto gare remiere” 2025

Con il Trofeo Liberazione di domani, 25 aprile, prende ufficialmente il via la stagione remiera livornese e con quella il “Progetto gare remiere” 2025 di Fondazione LEM. Questo prevede la diretta della gara di domani su Granducato TV (canale 15 del Digitale Terrestre), oltre che sui canali web dell’emittente televisiva, di Visit Livorno e di Gare Remiere, dalle 14.30 alle 18.30.

Il “Progetto Gare Remiere” è l’iniziativa di Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea inaugurata nel 2021 per il rilancio complessivo della tradizione remiera livornese come strumento di promozione turistica della città. Il progetto ha ottenuto da subito ottimi risultati in termini di apprezzamento e adesione di pubblico grazie alle riprese da drone e alla contemporanea trasmissione su maxischermo, tv e on line sui canali LEM della Coppa Risi’atori (dal 2021), della Coppa Barontini (dal 2022) e del Palio Marinaro (dal 2023), il tradizionale “trittico” remiero.

Il 2025 segna l’ingresso tra le dirette tv della Coppa Lubrani-Meoni che si disputerà la mattina di domenica 4 maggio nello specchio d’acqua tra la Fortezza Nuova e gli Scali delle Cantine. Ma c’è di più: quest’anno, su ogni gozzo partecipante al “trittico” sarà installata una videocamera che riprenderà i vogatori dall’interno dell’imbarcazione e sarà inoltre previsto un drone aggiuntivo.

Le date 2025

Trofeo Liberazione: venerdì 25 aprile pomeriggio

Coppa Lubrani-Meoni: domenica 4 maggio mattina

Coppa Santa Giulia: giovedì 22 maggio mattina

Coppa Risi’atori: domenica 1° giugno pomeriggio

Coppa Barontini: sabato 14 giugno sera

Palio Marinaro: sabato 28 giugno pomeriggio