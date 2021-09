Home

Cronaca

14 Settembre 2021

Renata Visibelli è la nuova centenaria livornese

Livorno 14 settembre 2021

E’ Renata Visibelli la nuova centenaria livornese. Festeggia oggi questo importante traguardo

Nata a Livorno, classe 1921, dopo aver conseguito il diploma di scuola media – per il tempo si trattava di un livello di istruzione non così scontato – nonna Renata ha lavorato come commessa in un negozio di tessuti del centro, per poi, una volta sposatasi, occuparsi unicamente della famiglia, in particolare del marito, che purtroppo ha perso quando lei aveva soli 47 anni, e dei due figli.

Renata è a tutt’oggi una donna lucidissima e autonoma: si tiene informata su quanto accade nel mondo tramite la televisione e i quotidiani, legge molto, in particolare romanzi rosa, ma soprattutto, vivendo da sola, si prende cura della casa, districandosi tra le pulizie e la cucina.

Prima del dilagare dell’emergenza sanitaria, inoltre, si incontrava ogni giorno con le amiche in un caffè vicino casa: quattro chiacchiere, qualche battuta, e un sorriso per tutti gli avventori.

Il sindaco Luca Salvetti le ha recapitato una rosa con gli auguri più sinceri a nome di tutta la città

