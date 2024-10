Home

8 Ottobre 2024

Livorno 8 ottobre 2024 – Renato Zero, arriva a Livorno con Autoritratto

Dopo la grande festa in tre date per il primo compleanno celebrato sul palco di Milano e la doppietta di Torino, per Renato Zero è il momento di portare AUTORITRATTO – I CONCERTI EVENTO a Livorno con la data da tutto esaurito al Modigliani Forum di mercoledì 9 ottobre.

«Impossibile dimenticare i sorrisi, l’energia, l’accoglienza sempre fragrante e schietta del pubblico di Livorno. Dire che ogni volta è la prima volta può sembrare retorico, un luogo comune, ma la verità è che affacciarmi sulla scena è sempre come un nuovo battesimo: il giorno che io non provassi più queste emozioni, non avessi più questo fremito, probabilmente sarebbe il momento giusto per prendersi una lunga pausa. Per questi concerti-evento ho optato per l’essenziale, non perché voglia offrire meno al pubblico, ma perché ragionevolmente la sintesi fa parte del processo di maturazione di un uomo e di un artista, e credo sia arrivato il momento – anche i tempi lo suggeriscono – di dare un’occhiata alle cose importanti e profonde, a messaggi che siano veramente incisivi» – Renato Zero.



AUTORITRATTO – I CONCERTI EVENTO, prodotto da Tattica, è l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo, accanto alle canzoni che hanno segnato la carriera musicale di Renato Zero (tra grandi classici e perle rare), i brani contenuti nell’ultimo album “Autoritratto”, pubblicato lo scorso dicembre per Tattica e certificato Disco d’Oro: un’avvincente traversata in 13 tracce guidata dalle sue visioni uniche e dalla straordinaria abilità di raccontare e raccontarsi attraverso la propria arte.

Zero -che ha ideato, scritto e diretto lo spettacolo- sarà affiancato on stage da una superband composta da 7 musicisti (Danilo Madonia – direzione musicale, tastiere e pianoforte; Lorenzo Poli – basso; Lele Melotti – batteria; Bruno Giordana – tastiere e sax; Rosario Jermano – percussioni; Andrea Maddalone – chitarre; Fabrizio Leo – chitarre) e da un coro a 8 voci. A sublimare le performance di Renato Zero, autentico catalizzatore di energia ed emozione; la scenografia a cura di Igor Ronchese e Gigi Maresca; il light design di Francesco De Cave e i coinvolgenti visual affidati alla direzione di Younuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia), a legare spettacolo e racconto con un impatto fortissimo sulla messa in scena.

L’avventura live di AUTORITRATTO – I CONCERTI EVENTO proseguirà nei palasport di Bologna, Mantova; Pesaro, Perugia, Eboli, Messina per chiudere con la doppietta di Roma, raggiungendo un totale di 38 appuntamenti tra marzo e novembre.

Biglietti disponibili su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket.

