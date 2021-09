Home

Renault Livorno-Clas, nuovo sponsor dell’Unione Sportiva Livorno 1915

25 Settembre 2021

Livorno 25 settembre 2021

L’Unione Sportiva Livorno 1915 ha sottoscritto un accordo con Renault Livorno-Clas, concessionaria auto Renault e Dacia presente sul territorio con tre saloni, come sponsor ufficiale per la stagione 2021/22.

Renault Livorno-Clas ha un’officina per ogni show room e offre anche un servizio completo di assistenza su tutti i veicoli. Il marchio della concessionaria sarà presente sulla maglia da gara della prima squadra amaranto.

Corrado Fini e Viorica Gaibu, rispettivamente fondatore e amministratore unico della concessionaria Renault Livorno-Clas:

«Dopo aver accompagnato la squadra amaranto a scrivere le pagine più importanti della sua storia calcistica, ora siamo orgogliosi di annunciare la nostra partnership con la nuova Unione Sportiva Livorno 1915. Renault Livorno-Clas, oltre ad apporre il proprio marchio sulla storica divisa dei calciatori amaranto, metterà a disposizione della società la nuovissima Renault Captur full hybrid.

Le motivazioni di questa collaborazione vanno oltre le finalità commerciali e si ritrovano nei valori di promozione del talento, crescita professionale e spirito sportivo che da sempre accomunano Clas e l’intera città di Livorno.

E che in un momento particolare come questo non potevano essere trascurati».

