Renzi: “Il PD toscano farmaco generico dei Cinque Stelle. Ha detto No e cambiato idea su tutto” (Video)

20 Settembre 2022

Livorno, 20 settembre 2022 – “Noi vogliamo tutti bene al PD e gli mandiamo un grande abbraccio; ma in questa campagna elettorale il PD ha perso ogni tipo di credibilità perché è diventato la brutta copia dei Cinque Stelle”

Così Matteo Renzi presente a Livorno a sostegno del candidato IV Alessandro Cosimi.

“Avete presente quando uno va in farmacia, chiede un farmaco e gli viene detto che non c’è ma è disponibile il generico? Ebbene il PD è diventato il farmaco generico dei Cinque Stelle – aggiunge Renzi –

Sugli aeroporti io e Alessandro quando eravamo sindaci abbiamo lavorato perchè fossero parte di un sistema toscano. Se si chiude Firenze si licenziano anche i lavoratori di Pisa.

Il PD, che a Roma sostiene il termovalorizzatore, a Livorno lo vuol chiudere. A Piombino hanno fatto la manifestazione per dire No al rigassificatore sia il sindaco di Fratelli d’Italia che il PD. Noi siamo per il rigassificatore.

Noi, con Azione, Italia Viva e Carlo Calenda abbiamo delle proposte chiare e semplici. Quegli altri cambiano posizione. In questa regione ci si gioca la prospettiva di sviluppo per i prossimi 10 anni.

Il PD toscano, che una volta era per lo sviluppo, in questa campagna elettorale sta dicendo No a tutte le cose su cui si era dichiarato a favore con la campagna di Giani e con le candidature nei vari Comuni, tra cui Firenze”.

“I moderati vicino al centrodestra non possono votare la Fiamma e i riformisti non possono certo scegliere Di Maio” conclude l’ex presidente del Consiglio.

