28 Dicembre 2024

Report giovanili Clas Renault Don Bosco, due punti di platino per l'Under 17 d'Eccellenza

Under 17 d’Eccellenza – Bella vittoria della Clas Renault Don Bosco, sulla Mens Sana Siena

Bella vittoria della Clas Renault Don Bosco nel campionato Under 17 d’Eccellenza, in un confronto fondamentale in ottica seconda fase. I ragazzi di Davide Cotza regolano, infatti, la Mens Sana Siena capitalizzando l’ottimo avvio di partita, ben raccontato dai 10 punti di vantaggio accumulati al termine del primo quarto. Un vantaggio poi mantenuto fino al termine, nonostante i generosi tentativi di rimonta della compagine senese. In una buona prestazione di tutto il roster, meritano una nota le prestazioni di Tognoni e Casini.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno –Mens Sana Siena 74-68

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Sala 5, Baroni 10, Sciacol, Di Fabrizio, Ambrogio, Casini 14, Aleksandrovs 11, Lonzi, Tognoni 10, Susini 9, Garibotto 6, Madera 9. All. Davide Cotza, Ass. Alessandro Redini e William Pandolfi

Parziali: 28-18; 43-36; 57-54; 74-68

Under 17 Silver – Sgommata vincente della Clas Renault Don Bosco

Finisce con una bella vittoria il 2024 dell’Under 17 Silver della Clas Renault Don Bosco; i ragazzi di Giuseppe Di Manno, infatti, salutano l’anno regolando agevolmente la Juve Pontedera. I rossoblu stentano soltanto nel primo quarto, chiuso comunque con tre lunghezze di vantaggio, per poi allungare già nei secondi 10’ nei quali stampano un parziale di 35-11 che di fatto vale l’ipoteca sulla vittoria, poi arrivata con il netto 87-59 finale. Una bella vittoria, frutto di una ottima prestazione di squadra, come ben evidenziato dagli undici uomini a referto, con Giorgi autore di 20 punti e Rimo di 19.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Juve Pontedera 87-59

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Duci, Coppedè 2, Spiller 10, Giorgi 20, Vicari 8, Nacchi 3, Bontà Pittalunga 7, Conti 5, Angioni 5, Massei 2, Rimo 19,Sivieri 6. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alessandro Papa

Parziali: 22-19; 57-30; 76-44; 87-59

Under 15 Silver – Bel successo della Clas Reanult Don Bosco nel derby contro Invictus

Termina con un bel successo rossoblu il derby labronico tra Clas Renault Don Bosco ed Invictus, arrivato al termine di una partita dall’andamento a dir poco singolare. La sgommata vincente della Clas Renault Don Bosco arriva nel periodo finale, con le sembianze di un parziale nel periodo conclusivo di 21-2 che vale i due punti dopo che Invictus aveva chiuso il terzo periodo avanti di otto lunghezze. In casa rossoblu da sottolineare le prestazioni di Rossi e Parisi, entrambi in doppia cifra, rispettivamente con 17 e 15 punti.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Invictus 52 – 41

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bettini 6, Virgili 4, Parisi 15, Pollastrini 8, Xu 2, Rossi 17, Romanacci, De Santi, Falchi, Donato, Hidri, Pignone. All. Davide Cotza, Ass. William Pandolfi

12–8; 23-24; 31-39; 52-41

Under 15 d’Eccellenza – I 40’ della Clas Renault Don Bosco

L’Under 15 d’Eccellenza della Clas Renault Don Bosco paga con una sconfitta sul parquet di Terranuova il netto calo evidenziato nel secondo tempo, nel quale i ragazzi di Alex Blanco segnano appena 16 punti in 20’. Peccato perché nella prima frazione i rossoblu erano rimasti a contatto dei padroni di casa, come raccontano i soli cinque punti di differenza all’intervallo lungo. In una partita nella quale il Don Bosco trova con grande difficoltà la retina avversaria, da segnalare i 28 punti del solito Aleksandrovs.

Terranuova – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 72-55

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Vecce, Yu 3, Capria, Serpan 2, Panessidi, Monticelli 2, Di Falco 4, Nerini 4, Giovannetti, Gani, Aleksandrovs 28, Nardi. All. Alex Blanco, Ass. William Pandolfi

Parziali: 20-14; 44-39; 58-46; 72-55

Under 14 Gold – La partita della Clas Renault Don Bosco

Gioca davvero una bella partita l’Under 14 Gold della Clas Renault Don Bosco nella trasferta sul parquet della capolista Piombino. I ragazzi di Davide Cotza, nonostante le tante assenze, rimangono aggrappati alla partita grazie ad una ottimo gioco corale. Nel terzo quarto Piombino vola fino al +10, ma i rossoblu non si perdono d’animo e lottano fino alla sirena finale, cedendo per 70-64. In una ottima prova di squadra, da segnalare i 26 punti di Balestri.

Pallacanestro Piombino – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 70 – 64

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Cerretini Fr. 1, Donato, Russo, Luschi 6, Aprea 11, D’Errico 4, Cerretini Fil. 2, Xu 5 , Balestri 26, Salomoni 2, Ramaliu 9. All. Davide Cotza, Ass. Alessandro Redini e Micaela Caprara

Parziali: 14-16; 33-31; 57-47; 70-64

