Home

Sport

Basket

Report Giovanili Clas Renault Don Bosco – Spiccano i successi, nei campionati d’Eccellenza, di Under 15 ed Under 17

Basket

2 Novembre 2023

Report Giovanili Clas Renault Don Bosco – Spiccano i successi, nei campionati d’Eccellenza, di Under 15 ed Under 17

Livorno 2 novembre 2023 – Report Giovanili Clas Renault Don Bosco – Spiccano i successi, nei campionati d’Eccellenza, di Under 15 ed Under 17

Under 17 d’Eccellenza – Colpaccio Clas Renault a Pistoia

L’Under 17 d’Eccellenza della Clas Renault Don Bosco continua la marcia vincente nel proprio campionato, inanellando la quarta vittoria consecutiva. Questa settimana a fare le spese della superiorità rossoblu è toccato a Pistoia, battuta a domicilio con un secco 96-58. Un match di fatto senza storia con la Clas Renault partita sgommando, tanto da chiudere il primo quarto avanti di 23, sul 32-9. Da quel momento in poi è stata una cavalcata vincente, terminata con il parziale di 96-58 a favore dei rossoblu. Nella Clas Renault ottima prova di Lamperi, con 26 punti miglior realizzatore del confronto, e della coppia Marinari-Pacitto, 19 per entrambi.

Pistoia – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 58-96

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bicicchi 8, Bellomo, Pacitto 19, Deliallisi, Ambrogio 2, Casini, Marinari 19, Lamperi 26, Preziuso 5, Tognoni 4, Garibotto 8, Madera 5.

Parziali 9-22; 31-52; 44-79; 58-96. All. Francesco Barilla, Ass. William Pandolfi

Under 15 d’Eccellenza – Sgommata vincente a Poggibonsi della Clas Renault Don Bosco

Bel successo della Clas Renault Don Bosco nel campionato Under 15 d’Eccellenza; la compagine rossoblu stampa il primo successo del campionato espugnando “Il Bernino”, la casa di Poggibonsi. A decidere la contesa a favore della truppa di Gabriele Pardini in terzo quarto giocato magistralmente, su entrambi i lati del campo. I rossoblu, infatti, fanno registrare un parziale di 27-4 che di fatto indirizza i due punti verso Livorno, alla fine portati a casa con il finale di 77-59. In una ottima prestazione di squadra, da segnalare i 25 punti di Di Fabrizio ed i 17 di Ferrini.

Poggibonsi – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 59-77

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Angioni 3, Conti, Duci, Massei, Ferretti 3, Martini 20, Bontà Pittaluga 2, Di Fabrizio 25, Giorgi 2, Binelli, Lonzi 5, Ferrini 17. All. Gabriele Pardini, Ass. William Pandolfi, Nico Nannicini

Parziali: 13-11; 37-33; 41-60; 59-77

Under 19 d’Eccellenza – Finisce con un ko la trasferta rossoblu a Viterbo

Si interrompe dopo quattro vittorie consecutive il cammino vincente della Clas Renault Don Bosco nel campionato Under 19 d’Eccellenza; i ragazzi guidati da coach Barilla escono infatti sconfitti dalla lunga trasferta a Viterbo, sul parquet della Stella Azzurra. Il ko arriva dopo una partita in grande equilibrio, come raccontano i 17 cambi di vantaggio visti durante il match. Alla fine, la spuntano i padroni di casa, bravi ad approfittare di una giornata non certo scintillante dei rossoblu. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, da segnalare i 19 punti di Deri ed i 13 di Spinelli.

Stella Azzurra Viterbo – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 56-52

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Ciano 7, Bandini 2, Tomei 1, Crocetta, Baroni 5, Cangeri, Regoli, Idone 3, Lamperi 2, Di Dato, Deri 19, Spinelli 13. All. Francesco Barilla, Ass. Alex Blanco, William Pandolfi

Parziali: 10-12; 24-21; 39-37; 56-52

Under 17 Gold – La partita dei ragazzi di Gabriele Pardini

La Clas Renault Don Bosco, nel campionato Under 17 Gold, le prova tutte per venire a capo di Pescia, una delle squadre più accreditate del torneo, ma alla fine deve cedere alla maggior fisicità ospite. I ragazzi di Pardini tengono botta per tutti il primo quarto, poi subiscono, a cavallo del terzo e del quarto periodo, un parziale che, di fatto, impacchetta i due punti, destinazione Pescia. Per la compagine rossoblu, Baroni, con 14 punti, è il top scorer, accanto alla sua, vanno ricordate anche le prove di Simoni e Grechi.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Pescia 59-85

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 59-85

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Valentini 6, Rite 5, Fusco 5, Grechi 8, Simoni 9, Rossi 6, Martini 2, Baroni 14, Roggi, Sciacol 3, Sala 2, Finocchiaro. All. Gabriele Pardini, Ass. Nico Nannicini

Parziali: 17-24; 28-42; 41-67; 59-85

Under 17 Silver – La partita dei ragazzi di Alessandro Papa

Il percorso dell’Under 17 Silver della Clas Renault Don Bosco inizia con una sconfitta, sul parquet di Volterra; i ragazzi rossoblu avevano iniziato bene, prendendo cinque lunghezze di vantaggio già in avvio di partita, per poi subire la rimonta dei padroni di casa che all’intervallo lungo sono avanti di 7, sul 31-24. Al rientro dagli spogliatoi, la Clas Renault Don Bosco, guidata da Scardigli e Ferro, prova ad avvicinarsi ma, anche per una delicata situazione falli, alla fine i due punti restano a Volterra. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, buona quella di Bicicchi, autore di 14 punti.

Volterra – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 65-49

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Tonini 3, Ferro 7, Scardigli 9, Awani 1, Pucciarelli 2, Lanconelli 1, Voliani 2, Diouf 7, Biagiotti 14, Sarti, Sivieri 3. All Alessandro Papa, Ass Davide Cotza

Parziali; 15-11; 31-24; 45-37; 65-49

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin