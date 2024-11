Home

Report Giovanili Clas Renault Don Bosco – Tra i tanti successi spicca quello dell'Under 19 d'Eccellenza

13 Novembre 2024

Report Giovanili Clas Renault Don Bosco – Tra i tanti successi spicca quello dell'Under 19 d'Eccellenza

Livorno 13 novembre 2024 Report Giovanili Clas Renault Don Bosco – Tra i tanti successi spicca quello dell’Under 19 d’Eccellenza

Under 19 d’Eccellenza – La Clas Renault Don Bosco regola Santarcangelo

L’Under 19 d’Eccellenza della Clas Renault Don Bosco gioca una bella partita, caratterizzata da una buona intensità per tutti i 40’ da parte dei ragazzi rossoblu, premiata con la bella vittoria su San Lazzaro. La Clas Renault Don Bosco comanda il match nei primi due periodi, per poi subire la reazione degli ospiti, bravi nel terzo quarto a prendere il comando della gara. La compagine di Di Manno, però, non si perde d’animo, spinge sull’acceleratore ed alla fine la porta a casa con il punteggio di 78-72, grazie anche ad una buona difesa. In una buona prestazione collettiva, da segnalare i 20 di Deri, i 18 di Lamperi ed i 13 di Regoli.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – San Lazzaro 78-72

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bicicchi, Deliallisi 12, Preziuso, Crocetta 6, Baroni 1, Pacitto 4, Regoli 13, Lamperi 18, Marinari, Cristofani, Deri 20, Spinelli 4. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alex Blanco e Alessandro Papa.

Parziali: 18-18; 47-39; 63-62; 78-72

Under 17 d’Eccellenza – Bella vittoria per la Clas Renault Don Bosco

Agevole successo, sabato pomeriggio, dell’Under 17 d’Eccellenza della Clas Renault Don Bosco nella sfida contro il Basketball Lucca. I rossoblu indirizzano il confronto uscendo benissimo dai blocchi di partenza, con un 19-0 iniziale che fiocca la resistenza ospite. Da lì in poi è un monologo della formazione di Davide Cotza, alla fine vittoriosa con un netto 85-56, al termine di una buona prestazione generale su entrambi i lati del campo. In una ottima prestazione collettiva, con ben 11 ragazzi a referto, da citare i 20 di Susini.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Basketball Club Lucca 85-56

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Sala 3, Ferretti, Sciacol 18, Di Fabrizio 10, Rossi 2, Ambrogio 1, Casini 4, Aleksandrovs 2, Tognoni 12, Susini 20, Garibotto 3, Madera 10. All. Davide Cotza, Ass. William Pandolfi

Parziali: 36-16; 48-35; 71-45; 85-56

Under 17 Silver – Sgommata vincente della Clas Renault Don Bosco

Agevole successo dell’Under 17 della Clas Renault Don Bosco contro il Dream Pisa. I rossoblu, infatti, ipotecano il successo già al termine dei 10’ iniziali, chiusi con Balestri e compagni avanti di 23 punti, sul 32-9. Un margine che la Clas Renault Don Bosco aumenta con il passare dei minuti, fino alla sirena finale, che vede il tabellone del PalaMacchia segnare un netto 114-31 a favore della compagine rossoblu. Una buona prestazione della compagine rossoblu, come racconta il fatto che tutti i 12 ragazzi del roster non solo sono scesi sul parquet, ma sono anche andati a referto, con Awani top scorer a quota 16 davanti a Sivieri (15).

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Dream Pisa 114-31

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Martini 11, Tonini 16, Awani 11, Coppedè 16, Giorgi 6, Germinario 5, Bontà Pittalunga 4, Balestri 4, Conti 9, Massei 4, Rimo 11, Sivieri 15. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Andrea Monetti, Andrea Foglia

Parziali: 32-9; 74-16; 93-20; 114-31

Under 15 Silver – Vittoria in volata per la Clas Renault Don Bosco

Bella vittoria, nel campionato Under 15 Silver, della Clas Renault Don Bosco nella stracittadina contro la Libertas Liburnia, giusto premio ad una bella prestazione da parte della compagine guidata da Virginia Gonnella. I rossoblu tengono in mano il pallino del confronto per quasi tutto il confronto, sia pure con vantaggi minimi, tanto che alla sirena finale il tabellone parla di un solo punto a favore della Clas Renault Don Bosco, che taglia lo striscione del traguardo con il punteggio di 62-61. Nella formazione rossoblu tre uomini in doppia cifra, con Rosi a 16, Falchi a 12 e Rossi a 10.

Libertas Liburnia – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 61-62

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Rossi 10, Rosi 16, Costalli 5, Padovani 2, Bettini 7, Parisi 4, Falchi 12, Pollastrini 6, Romanacci, Di Mattei. All. Virginia Gonnella, Ass. Lorenzo Forti

Parziali: 15-20; 27-33; 45-48; 61-62

Under 19 Silver – I 40’ della Clas Renault Don Bosco

L’Under 19 Silver della Clas Renault Don Bosco si ferma nella trasferta sul parquet del Dream Pisa, nel quale i ragazzi rossoblu pagano la maggiore fisicità degli avversari. I padroni di casa, dopo un primo quarto scorso sui binari di un equilibrio quasi perfetto, allungano nel secondo periodo, nel quale scrivono un parziale di 18-6 che vale il +17 a metà partita. Nel secondo tempo, la Clas Renault Don Bosco offre la sua faccia migliore, fatta di tanta grinta ed altrettanta abnegazione, che non serve però a portare a casa i due punti. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, bene il rientrante Bellomo e Di Dato, con 14 punti top scorer dei suoi.

Dream Pisa – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 75-65

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bianchi 5, Ferro 2, Scardigli 2, Bellomo 8, Rite 12, Del Chiaro 11, Valentini 2, Grechi 2, Biagiotti, Di Dato 14, Baroni 5, Fusco 2. All. Alessandro Papa, Ass. Samuele Pacchiani

Parziali: 23-18; 41-24; 57-47; 75-65

Under 15 d’Eccellenza – La Clas Renault Don Bosco cede al supplementare

Manca davvero poco, alla Under 15 d’Eccellenza della Clas Renault Don Bosco, per cogliere un bel successo esterno sul parquet di Empoli. I ragazzi di Alex Blanco, infatti, conducono a lungo il confronto, arrivando ad avere, in avvio di quarto finale, anche 12 lunghezze di vantaggio, margine importante in una partita dai bassi punteggi. Nel quarto finale, però, i rossoblu scontano la poca esperienza ed ecco la rimonta dei padroni di casa, che forzano il confronto al supplementare, nel quale la spuntano di una sola lunghezza, sul 71-70. In una buona prestazione rossoblu, da citare i 28 di Aleksandrovs, top scorer del confronto.

Biancorosso Empoli – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 71-70 dopo un tempo supplementare

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Vecce 9, Yu 2, Capria 5, Panessidi, Monticelli 3, Di Falco 2, Nerini 5, Giovannetti 4, Mele 6, Gani 6, Aleksandrovs 28, Nardi. All. Alex Blanco

Parziali: 11-14; 21-25; 35-46; 61-61; 71-79

Under 14 Gold – La Clas Renault Don Bosco cede a Lucca

Non ingannino i 14 punti di scarto finale, l’Under 14 Gold della Clas Renault Don Bosco gioca una buona partita contro una delle squadre più accreditate del torneo, il Basketball Club Lucca. I rossoblu partono con il freno a mano tirato, poi sono bravi a rientrare in partita, salvo poi cedere alla maggiore fisicità della compagine lucchese, alla fine vittoriosa per 59-45, nonostante i tentativi di rimanere in partita di Balestri e compagni. Tra i singoli, in una prestazione generale comunque positiva, da citare i 12 punti di Luschi.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco – Basketball Club Lucca 45-59

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Sulay, Corsi 4, Luschi 12, Cerretini Fil. 2, Donato, Aprea 7, Cerretini Fr. 6, Balestri 8, Ramaliu 6, Salomoni 2, Xu. All. Davide Cozta, Ass. William Pandolfi e Virginia Gonnella

Parziali: 9-17; 27-29; 41-49; 45-59

Under 13 – La partita della Clas Renault Don Bosco

Finisce con una sconfitta il derby dell’Under 13 della Clas Renault Pallacanestro Don Bosco contro Invictus. I ragazzi di Virginia Gonnella pagano l’avvio timoroso, che costa, già alla fine del primo periodo, 9 lunghezze di ritardo. Un margine che segna la partita, presa definitivamente in mano da Invictus, anche a causa di alcune distrazioni della Pallacanestro Don Bosco, che alla fine la spunta per 59-25. In una prestazione non certo tra le migliori, la palma del migliore tocca ad Andrea Bellavia, sempre positivo sia in fase d’attacco che, soprattutto, in quella difensiva.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Invictus 25-59

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bicicchi 6, Menicagli 5, Grechi 6, Bellavia 3, Da Prato 2, Simonini 4 Monetti, Benucci, Sarti, Pannocchia, Frassinelli, Belvedere. All. Virginia Gonnella, Ass. Lorenzo Forti

Parziali: 2-11; 12-24; 16-48; 26-59

