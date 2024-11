Home

Sport

Basket

Report giovanili Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno, tanti successi per le formazioni rossoblu

Basket

7 Novembre 2024

Report giovanili Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno, tanti successi per le formazioni rossoblu

Livorno 7 novembre 2024

Under 17 d’Eccellenza, vittoria al fotofinish per la Clas Renault Don Bosco

Finisce con una bella vittoria la lunga trasferta a Siena dell’Under 17 d’Eccellenza; sul parquet della Mens Sana i ragazzi di Davide Cotza la spuntano in volata, capitalizzando un canestro a fil di sirena, che sancisce il definitivo sorpasso rossoblu. Determinante, nel colpaccio della Clas Renault Don Bosco, il parziale del terzo quarto, un 28-13 che regala la testa del confronto ai ragazzi di Cotza, poi mantenuta fino al 89-88 finale. In una buona prestazione di squadra, da segnalare i 24 di Madera ed i 17 di Tognoni.

Mens Sana Siena – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 88-89

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Sala 9, Ferretti, Cavallini, Sciacol 9, Di Fabrizio 6, Rossi 7, Casini 10, Aleksandrovs 1, Tognoni 17, Susini 7, Garibotto 5, Madera 24. All. Davide Cotza, Ass. Alessandro Redini

Parziali; 25-19; 52-41; 64-69; 88-89

Under 19 Silver, bella vittoria della Clas Renault Don Bosco

Bella vittoria dell’Under 19 Silver della Clas Renault Pallacanestro Don Bosco, che, nella sfida con IES Pisa, soffre soltanto nei primi 5’ per poi prendere il sopravvento sugli avversari, grazie ad un’ottima difesa, tanto che all’intervallo lungo i ragazzi di Papa sono già avanti di 25. Al rientro dagli spogliatoi, Rite e compagni mostrano la loro faccio migliore, stampando un parziale di 25-10 che vale l’anticipata certezza del successo, poi arrivato con il netto 94-34 finale. Tra i singoli nota di merita per Malloggi, non solo per i 28 punti realizzati, ma anche per la grande abnegazione difensiva.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Sport Pisa IES 94-34

Clas Renaul Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bianchi 6, Ferro 10, Finocchiaro 2, Scardigli 6, Rite 6, Malloggi 28, Del Chiaro 10, Valentini 9, Grechi 2, Biagiotti 5, Di Dato 4, Fusco 6. All. Alessandro Papa, Ass. Samuele Pacchiani

Parziali: 18-8; 44-19; 69-29; 94-34

Under 14 Gold – Bella vittoria nel derby con US

Doppio impegno in pochi giorni per la rappresentativa Under 14 della Clas Renault Don Bosco; prima i ragazzi di Davide Cotza cedono all’attrezzata Vela Viareggio, brava a sfruttare la maggiore fisicità del suo roster, poi si riscatta con la gran bella vittoria nel sentito derby labronico con l’U.S. Livorno, mai in grado di impensierire i ragazzi rossoblu, bravi a prendere subito in mano le redini del confronto. Balestri e compagni prendono il largo fin dal primo periodo, chiuso sul parziale di 18-6, inizio di una cavalcata trionfale che vede la Clas Renault chiudere la stracittadina con il punteggio di 66-36. Davvero una buona prestazione collettiva, quella dei rossoblu che hanno 14 punti da Corsi ed 11 da Balestri, che così riscatta qualche errore di troppo nella sfida contro Viareggio, nella quale ci sono da citare le prove di Luschi e Ruozzi

U.S. Livorno – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 36 – 66

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Sulay, Donato 7, Corsi 14, Luschi 8, Russo 5, D’Errico 4, Cerretini Fil.4, Di Mattei, Ruozzi 6, Balestri 11, Ramaliu 6. All. Davide Cotza, Ass. Virginia Gonnella

Parziali: 6-18; 16-40; 20-49; 36-66

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Vela Viareggio 32 – 49

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Sulay, Corsi 5, Luschi 4, Russo, D’Errico 2, Cerretini Fil. 2, Pignone, Ruozzi 4, Balestri 9, Ramaliu 1. All. Davide Cotza, Ass. Virginia Gonnella

Parziali: 5-19; 10-33; 28-38; 32-49

Under 13, facile successo per la Clas Renault Don Bosco

Agevole successo dell’Under 13 della Clas Renaul Don Bosco, contro Castelfranco, al termine di 40’ sempre condotti con ampio margine dalla compagine guidata da Virginia Gonnella. I rossoblu partono sprintando, tanto che al termine del primo quarto il confronto è già indirizzato, sul 21-2. Le cose non cambiano con l’andare avanti dei minuti ed alla fine arriva una netta, e meritata vittoria, con il punteggio di 88-18, al termine di una partita nella quale tutti i ragazzi hanno portato il loro mattoncino utile per portare a casa i due punti, con note di merito per Sarti e Bellavia.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Castelfranco 88-18

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Panicucci, Bicicchi 4, Tamburini 17, Simonini 4, Da Prato 6, ⁠Monetti 5, ⁠Menicagli 4, ⁠Bellavia 24, Sarti 4, Grechi 14, Bushi 4, ⁠Bibolino 2. All. Virginia Gonella, Ass. Ezio Bargigli

Parziali: 21-2; 50-11; 72-12; 88-18

Under 19 d’Eccellenza – La partita della Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno

Finisce con una sconfitta la sfida della Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno con Ferrara; gli emiliani partono subito forte, mettendo sul parquet del PalaMacchia maggiore energia rispetto ai rossoblu, protagonisti di una prestazione sottotono. Gli emiliani allungano già nel primo tempo, chiuso con 13 lunghezze di vantaggio, per poi aumentare il margine fino al netto 79-46 finale. Per quanto concerne le prestazioni individuali, da segnalare l’unico in doppia cifra tra i labronici, Deri con 11.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bicicchi, Deliallisi, Preziuso 9, Crocetta 8, Baroni 2, Pacitto 7, Regoli 3, Lamperi 2, Marinari 2, Cristofani 2, Deri 11, Spinelli. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alex Blanco ed Alessandro Papa

Parziali: 12-25; 31-44; 39-60; 46-79

Under 15 Silver – I 40’ della Clas Renault Don Bosco

Termina con una sconfitta in volata la partita della Clas Renault Don Bosco nel campionato Under 15 Silver, nel derby contro l’Invitus; i ragazzi di William Pandolfi cedono al termine di un confronto scorso sui binari di un grande equilibrio, come raccontano i soli due punti di scarto finali. Peccato, perché nel terzo quarto i rossoblu avevano avuto anche cinque punti di vantaggio, prima di cedere al ritorno dei padroni di casa, alla fine vittoriosi con il punteggio di 45-43. Tra i singoli, da citare le prove di Pollastrini e Rosi.

Invictus Livorno – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 45-43

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Rossi 8, Pollastrini 6, Rosi 10, Virgili 4, Bettini 5, Parisi 4, Falchi 4, Romanacci 2, De Santis, Gordini, Costalli, Pinnione. All. William Pandolfi, Ass. Virginia Gonnella

Parziali: 7-8; 21-19; 33-31; 45-43

Report giovanili Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno, tanti successi per le formazioni rossoblu