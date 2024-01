Home

Report Giovanili Don Bosco – Bel colpaccio della Under 17 d’Eccellenza a Prato

25 Gennaio 2024

Livorno 25 gennaio 2024 – Report Giovanili Don Bosco – Bel colpaccio della Under 17 d’Eccellenza a Prato

Under 19 d’Eccellenza – Vittoria in rimonta per la Clas Renault Don Bosco

L’Under 19 della Clas Renault Don Bosco bissa il successo ottenuto sabato dalla prima squadra regolando Pontedera al termine di una partita dall’andamento schizofrenico. I rossoblu infatti partono forte, accumulando nove lunghezze di vantaggio al termine del primo quarto, poi si inceppano offensivamente, segnando solo 14 punti nei secondi 20’, con Pontedera che, alla fine del terzo periodo, vanta 12 lunghezze di vantaggio. Quando tutto sembra perduto, invece, la Clas Renault Don Bosco si trasforma e, grazie al parziale di 27-12 nel periodo finale, porta a casa due punti di platino. Tra i singoli, bene Balestri (16), Baroni (13), Bandini (12) e Regoli (10).

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Pontedera 65-62

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bandini 12, Bianchi, Tomei, Crocetta 5, Baroni 13, Cangeri, Dodoli 2, Regoli 10, Idone, Di Dato 2, Spinelli 5, Balestri 16. All. Francesco Barilla, Ass. Alex Blanco e Davide Cotza

Parziali: 24-15; 28-31; 38-50; 65-62

Under 17 d’Eccellenza – Grande vittoria a Prato della Clas Renault Don Bosco

Finisce con una vittoria al cardiopalma la trasferta dell’Under 17 d’Eccellenza della Clas Renault Don Bosco nella tana della capolista Prato. I ragazzi rossoblu la spuntano al termine di una sfida perennemente in equilibrio, nel quale i labronici provano a scappare via nel terzo periodo, nel quale segnano la bellezza di 30 punti, per poi resistere al ritorno dei padroni di casa nel quarto finale. Alla fine, infatti, il tabellone recita 82-81 per i rossoblu che riscattano così la sconfitta incassata due giorni prima ad Empoli. In una ottima prestazione di squadra, da sottolineare i 29 di Lamperi ed i 19 di Pacitto.

Prato – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 81-82

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Malloggi, Bicicchi 9, Bellomo 4, Pacitto 19, Deliallisi 2, Casini, Marinari 5, Lamperi 29, Preziuso, Tognoni, Garibotto 8, Madera 6. All. Francesco Barilla, Ass. William Pandolfi, Nico Nannicini

Parziali: 16-21; 31-31; 51-61; 81-82

Biancorosso Empoli – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 84-72

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Malloggi, Bicicchi, Bellomo 8, Pacitto 32, Deliallisi, Casini 2, Marinari 11, Lamperi 4, Preziuso, Tognoni, Garibotto 2, Madera 13. All. Francesco Barilla, Ass. Ass. William Pandolfi, Nico Nannicini

Parziali: 17-14; 47-35; 54-54; 84-72

Under 15 Silver – Sgommata vincente Clas Renault Don Bosco nel derby con Invictus

Bella vittoria dell’Under 15 Silver della Clas Renault Don Bosco nella stracittadina con Invictus al termine di un confronto in equilibrio solo nei primi due quarti, peraltro chiusi con la Clas Renault avanti di quattro lunghezze. Al rientro dagli spogliatoi ecco la sgommata vincente dei ragazzi rossoblu, con le sembianze di un parziale, nel periodo, di 25-14, che regala alla truppa di Davide Cotza 14 lunghezze di vantaggio, poi aumentate nel periodo finale. Davvero una ottima prestazione di tutto il roster, con tutti i ragazzi bravi a dare il loro importante contributo quando chiamati sul parquet.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Invictus Livorno 71-52

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Vecce 6, Monticelli 3, Pollastrini, Virgili 6, Serpan 9, Capria 7, Parisi 2, Nardi 8, Panessidi 6, Di Falco 13, Gani 11, Nerini. All. Davide Cotza, Ass. Alessandro Papa

Parziali: 18-15; 31-28; 56-42; 71-52

Under 17 Silver – Bella vittoria Clas Renault Don Bosco sul parquet di Valdicornia

Continua la marcia vincente dell’Under 17 Silver della Clas Renault Don Bosco, questa settimana vittoriosa nella trasferta sul campo di Valdicornia. I ragazzi di Blanco iniziano con le marce basse, salvo poi prendere in mano le redini del punteggio, chiudendo il primo periodo avanti di tre lunghezze. Nel secondo ecco il break, un netto 22-9, che indirizza la partita. Nel terzo periodo, Valdicornia prova la rimonta, con un parziale di 22-8, prima dell’ultimo quarto, nel quale la Clas Renault Don Bosco riesce a mantenere il vantaggio, chiudendo per 54-46. Tra i singoli, buone prove di Scardigli, Tonini e Lanconelli.

Valdicornia – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 46-54

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Tonini 11, Ferro 1, Scardigli 9, Awani 5, Martini 3, Lanconelli 6, Voliani, Manzi 8, Biagiotti 11, Sarti, Sivieri. All. Alex Blanco, Ass. Alessandro Papa

Parziali: 8-11; 17-33; 34-41; 46-54

Under 17 Gold – La partita della Clas Renault Don Bosco

Finisce con una sconfitta la trasferta dell’Under 17 Gold contro Argentario; non inganni, però, la sconfitta, i ragazzi di Gabriele Pardini giocano davvero una ottima partita, rimanendo a contatto dei padroni di casa per tutto il confronto, tenendo a lungo in scacco una squadra forte come quella maremmana, grazie ad una ottima prestazione di squadra. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, detto dell’assenza di Rossi, da segnalare quelle di Valentini e Simoni.

Argentario – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 73-70

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Sciacol 14, Valentini 9, Fusco 5, Rite, Cavallini, Roggi 9, Sala, Finocchiaro 2, Baroni 16, Grechi 7, Simoni 8. All. Gabriele Pardini, Ass. Nico Nannicini

Parziali: 20-20 38-31 55-48 73-70

Under 15 d’Eccellenza – La partita dei ragazzi di Gabriele Pardini

Finisce con una sconfitta nei minuti finali il viaggio dell’Under 15 d’Eccellenza della Clas Renault Don Bosco nel lungo viaggio a Grosseto, al termine di una partita ben giocata dai ragazzi di Gabriele Pardini, addirittura avanti di un punto a pochi minuti dal termine, dopo aver chiuso a -1 il terzo quarto. In una buona prestazione di squadra, da sottolineare le prestazioni di Di Fabrizio e Binelli, autori rispettivamente di 23 e 22 punti.

Team 90 Grosseto – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 66-59

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Angioni, Conti, Rimo, Coppedè 3, Balestri, Ferretti, Martini 3, Di Fabrizio 23, Binelli 2, Lonzi 6, Ferrini 22. All. Gabriele Pardini, Ass. William Pandolfi

Parziali: 26-14; 36-32; 51-50; 66-59

Under 14 Elite – La partita della Clas Renault Don Bosco

Nella trasferta a Pistoia i ragazzi dell’Under 14 Elite pagano un primo quarto dalle polveri bagnate, con i padroni di casa che prendono un vantaggio di 11 lunghezze, poi aumentato all’intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi, i ragazzi rossoblu alzano i giri del proprio motore e, grazie ad una difesa aggressiva, fatta di continui raddoppi, e rapide ripartenze in contropiede diminuiscono il ritardo, fino al 45-61 finale. Nonostante la differenza di stazza fisica con gli avversari, la Clas Renault non demorde mai e prova sempre a gettare il cuore oltre l’ostacolo, come evidenzia la buona prova di Giovannetti, autore di 10 punti, e, più in generale, di tutta la squadra.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Pistoia 45 – 61

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Vecce 6, Monticelli, Rossi 4, Serpan 3, Marinari 2, Giovannetti 10, Capria 5, Nardi, Rosi, Panessidi 4, Di Falco 3, Gani 5. All. Davide Cotza, Ass. Francesco Barilla

Parziali: 9-20; 14-34; 30-46; 45-61

