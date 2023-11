Report Giovanili  Don Bosco, continua la marcia vincente dell’Under 19 d’Eccellenza

Home

16 Novembre 2023

Under 19 d’Eccellenza – Sgommata vincente della Clas Renault Don Bosco

Altra bella vittoria, la sesta in sette giornate di campionato, della Clas Renault Don Bosco nel campionato Under 19 d’Eccellenza, nella trasferta sul parquet del San Paolo Ostiense.

Sono stati, quelli giocati mercoledì sera, 40’ caratterizzati da un grande equilibrio, nei quali, però, i ragazzi di Francesco Barilla hanno quasi sempre tenuto in mano il punteggio sia pure con margini risicati.

Lo dicono anche i parziali dei quarti, nessuno dei quali terminato con un vantaggio di più di quattro punti.

A metà partita i rossoblu erano avanti di tre lunghezze, sul 37-34, gap poi mantenuto fino alla sirena finale, sul 73-67. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, oltre ai 15 di Ciano, degne di nota quelle di Regoli – 10 punti in appena 11’ di utilizzo – ed Idone (11).

San Paolo Ostiense – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 67-73

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Ciano 15, Bandini 6, Crocetta 3, Baroni 6, Dodoli, Del Chiaro, Regoli 10, Idone 11, Lamperi 3, Deri 6, Spinelli 9, Balestri 4. All. Francesco Barilla, Vice Alex Blanco e Davide Cotza

Parziali: 14-18; 34-37; 48-53; 67-73

Under 17 d’Eccellenza – Bel successo della Clas Renault Don Bosco

Continua la marcia vincente della Clas Renault Don Bosco nel campionato Under 17 d’Eccellenza; la compagine guidata da Francesco Barilla, infatti, incasella la settima vittoria consecutiva, stavolta espugnando il parquet della Academy Firenze. I labronici stentano solo nel primo quarto, chiuso in perfetta parità a quota 25, per poi andare all’intervallo lungo con 5 lunghezze di vantaggio, sul 42-37. Margine poi mantenuto anche per tutto il secondo tempo, fino al 76-70 finale, che vale il settimo squillo di fila, con annesso primo posto solitario in classifica. Bella prova dei labronici, ben raccontata dal fatto che ben 10 elementi sono andati a referto, con Lamperi a 19 e Pacitto a 16.

Firenze Basketball Academy – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 70-76

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Malloggi 2, Bicicchi 4, Pacitto 16, Deliallisi 2, Ambrogio, Casini 6, Marinari 14, Lamperi 19, Preziuso 1, Tognoni, Garibotto 1, Madera 11. All. Francesco Barilla, Ass. William Pandolfi e Nico Nannicini

Parziali: 25-25; 37-42; 55-58; 70-76

Under 17 Gold – La Clas Renault Don Bosco regola Grosseto

Stenta nei primi due quarti, ma poi l’Under 17 Gold della Clas Renault Don Bosco conquista una bella vittoria contro Grosseto. I ragazzi di Pardini chiudono il primo tempo sotto di sei lunghezze, sul 35-41, margine che riescono a ricucire quasi interamente nel terzo periodo, chiuso sotto di una sola lunghezza, sul 60-59. Lo sprint vincente arriva nel quarto finale, in cui Baroni, con 22 punti top scorer rossoblu, e compagni stampano un parziale di 25-18, determinante per la vittoria Don Bosco. Oltre a Baroni, ottima prova di Sciacol (21), doppia cifra anche per Valentini (15) e Rossi (13).

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Grosseto 85-77

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Valentini 15, Rossi 13, Sciacol 21, Grechi 6,

Fusco 3, Simoni, Martini, Baroni 22, Roggi, Sala 3, Cavallini 2, Finocchiaro. All. Gabriele Pardini, Ass. Nico Nannicini.

Parziali: 17-22; 35-41; 60-59; 85-77

Under 17 Silver – Colpaccio Clas Renault in trasferta

L’Under 17 Silver della Clas Renault Don Bosco torna dalla trasferta in Valdera con i due punti in carniere al termine di un match equilibrato solo nei primi minuti. I ragazzi di Alex Blanco, infatti, chiudono il primo quarto avanti di 5 lunghezze, margine poi raddoppiato a metà partita, sul 32-22.

Al rientro dagli spogliatoi la Clas Renault Don Bosco alza l’intensità in difesa, tanto da concedere ai rivali appena 17 punti negli ultimi 20’, chiudendo così il confronto con un netto 56-39. Da sottolineare le prove di Manzi e Biagiotti, rispettivamente autori di 20 e 13 punti.

Pall. Valdera – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 39–58

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Tonini 2, Ferro, Scardini 4, Awani 4, Pucciarelli 4, Lanconelli 3, Voliani, Manzi 20, Diouf 4, Biagiotti 13, Sarti, Sivieri 2. All. Alex Blanco, Ass. Alessandro Papa

Parziali: 10-15; 22-32; 27- 47; 39-58

Under 13 Silver – La Clas Renault Don Bosco espugna Cecina

L’Under 13 Silver della Clas Renault Don Bosco vince anche la seconda partita del proprio campionato, espugnando Cecina, nonostante qualche disattenzione difensiva di troppo. I ragazzi di Davide Cotza, comunque, prendono il largo già nel primo quarto, chiuso con 14 lunghezze di vantaggio, margine poi mantenuto anche all’intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi il ritornello del match non cambia, ed alla fine i due punti prendono la via di Livorno, con il punteggio di 93-57 a favore dei rossoblu. In una bella vittoria, da segnalare il costante miglioramento di Ruozzi e l’energia messa in campo da Francesco Cerretini.

Cecina – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 57 – 93

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Chernovtsan 4, Donato, Corsi 3, Marinari 23, D’Errico, Reali 6, Aprea 18, Cerretini Fra. 5, Santigli 2, Xu 4, Ruozzi 6, Balestri 22. All. Davide Cotza, Ass. Massimo Venturini

Parziali: 17-31; 37- 51; 46-69; 57-93

Under 15 d’Eccellenza – I 40’ dei ragazzi di Gabriele Pardini

Termina con una sconfitta la gara casalinga, contro l’Olimpia Legnaia, dell’Under 15 d’Eccellenza rossoblu. I ragazzi della Clas Renault Don Bosco, infatti, devono cedere ai gialli di casa per 96-45, dopo un confronto indirizzato già al termine del primo quarto, chiuso dai rossoblu con 16 lunghezze di ritardo. Da quel momento in poi, Legnaia ha controllato agevolmente il match, chiudendo sul 96-45.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Olimpia Legnaia 45-96

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Angioni 7, Conti, Duci, Massei 3, Rimo, Coppedè, Balestri 6, Ferretti, Di Fabrizio 14, Binelli 6, Lonzi 6, Ferrini 3. All. Gabriele Pardini, Ass. William Pandolfi, Nico Nannicini

Parziali: 13-29; 26-47; 35-80; 45-96

Under 15 Silver – La partita della Clas Renault Don Bosco

Parte bene l’Under 15 Silver della Clas Renault Don Bosco che, nonostante il gap anagrafico e fisico, chiude il primo periodo in vantaggio contro una squadra più rodata come Cecina, sia pure di sole due lunghezze, sul 12-10. Dal secondo quarto, però, la partita cambia volto, con i ragazzi di Davide Cotza che stentano a trovare la via del canestro, il che, unito a qualche disattenzione difensiva, permette a Cecina di scappare via, per poi chiudere agevolmente. Per quanto riguarda le prove individuali, buone quelle di Trinci e Yu che lottano sino alla sirena finale. Buoni anche gli esordi di Dell’Unto e Falchi.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Cecina 35-84

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bedini, Trinci 10, Bettini, Yu 8, Falchi, Parisi, Rossi 7, Dell’Unto 2, Nerini, Paumgardhen, Rosi 2, Alò. All. Davide Cotza, Ass. Alessandro Papa

Parziali: 12-10; 20-31; 26-55; 35-84

Under 14 Elite – La partita della squadra di Davide Cotza

Finisce con una sconfitta la trasferta della Clas Renault Don Bosco a Calcinaia, al termine di un confronto che ha visto i padroni di casa sempre avanti nel punteggio. Calcinaia, grazie ad una difesa aggressiva, caratterizzata dai continui raddoppi, che garantiscono rapidi contropiedi, è già nettamente avanti alla fine del primo periodo, margine che poi i padroni di casa aumentano fino alla sirena finale nonostante i generosi tentativi dei ragazzi rossoblu. Una sconfitta che non distoglie Vecce e compagni dal percorso intrapreso, consapevoli dei margini di miglioramento da sviluppare allenandosi duramente. Tra i singoli, Buona prestazione del capitano Di Falco, nonostante l’infortunio a un dito.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Calcinaia 71 – 126

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Vecce 8, Monticelli 5, Pollastrini, Serpan 8, Marinari 2, Giovannetti 1, Capria, Nardi 3, Balestri 5, Panessidi 6, Di Falco 13, Gani 6.

All. Davide Cotza, Ass. Alessandro Papa

Parziali: 18-38; 36-72; 52-99; 71-126