3 Ottobre 2024

Livorno 3 ottobre 2024 – Report giovanili Don Bosco, esordio vincente per Under 17 ed Under 19 d’Eccellenza

Parte bene la stagione delle giovanili rossoblu, con i successi delle due formazioni di punta, l’Under 17 e l’Under 19 d’Eccellenza.

Under 19 d’Eccellenza – Esordio vincente per i rossoblu

Parte con il piede giusto l’Under 19 d’Eccellenza della Pallacanestro Don Bosco; i ragazzi guidati da Di Manno giocano una partita molto intensa contro San Miniato, a lungo avanti nel punteggio, anche di 10 punti.

I ragazzi labronici, però, non si perdono mai d’animo, restando sempre a contatto dei rivali, per poi mettere la freccia nel finale di gara, grazie ad una ottima difesa, determinante nella volata conclusiva.

Un bel successo esterno, il modo migliore per iniziare un campionato che si preannuncia davvero interessante. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, 20 di Baroni, 18 di Crocetta e 13 di Regoli

San Miniato – Pallacanestro Don Bosco Livorno 86-88

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Deliallisi 2, Crocetta 18, Baroni 20, Pacitto 8, Regoli 13, Idone, Lamperi 9, Marinari 6, Preziuso, Cristofani, Deri 8, Spinelli 4. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alex Blanco, Alessandro Papa.

Parziali: 26-14; 46-41; 75-69; 86-88

Under 17 d’Eccellenza – Buona la prima

Inizia con il piede giusto il campionato dell’Under 17 della Pallacanestro Don Bosco; nella sfida contro Lucca, i ragazzi affidati a Davide Cotza partono contratti ma poi, dopo aver chiuso il primo tempo in perfetta parità a quota 19, i rossoblu allungano nel secondo periodo, nel quale stampano un parziale di 27-18, sfruttando la maggior stazza fisica. Anche nel secondo tempo le cose non cambiano, con i labronici che allungano il proprio vantaggio, fino al netto 98-81 finale. Tra i singoli nota di merito per Madera, a quota 21 miglior realizzatore del confronto, Garibotto e Susini.

Basketball Lucca – Pallacanestro Don Bosco Livorno 81-98

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Cavallini 2, Sciacol 14, Di Fabrizio 2, Rossi 13, Ambrogio 3, Casini 12, Lonzi 2, Binelli, Tognoni 6, Susini 10, Garibotto 13, Madera 21. All. Davide Cotza, Ass. William Pandolfi ed Alessandro Redini.

Parziali: 19-19; 37-46; 59-72; 81-98

