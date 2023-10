Home

Sport

Basket

Report Giovanili Don Bosco, non si ferma il cammino dell’Under 19 d’Eccellenza

Basket

25 Ottobre 2023

Report Giovanili Don Bosco, non si ferma il cammino dell’Under 19 d’Eccellenza

Livorno 25 ottobre 2023 – Report Giovanili Don Bosco, non si ferma il cammino dell’Under 19 d’Eccellenza

La Clas Renault Don Bosco cala sul tavolo verde campionato Under 19 d’Eccellenza un bel poker di successi consecutivi; martedì sera, infatti, la compagine guidata da Francesco Barilla infila il quarto squillo di fila regolando la Tiber Basket Roma.

È stato un successo arrivato al termine di una partita in perenne equilibrio, come raccontano gli 11 cambi di vantaggio e le 10 situazioni di parità; a fare la differenza il parziale di 4-0 (Tripla di Spinelli e libero di Lamperi) negli ultimi 43” di gioco che ha indirizzato la sfida.

Nella Clas Renault Don Bosco, Barilla porta quattro uomini in doppia cifra: Lamperi (16), Ciano (14), Baroni (13) e Balestri (11).

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Tiber Roma 76-74

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Ciano 14, Bianchi 2, Tomei, Crocetta 2, Baroni 13, Cangeri, Regoli, Idone, Lamperi 16, Deri 9, Spinelli 9, Balestri 11. All. Francesco Barilla, Ass. Alex Blanco, William Pandolfi

Parziali: 17–20; 36-36; 60-53; 76-74

Under 17 d’Eccellenza – sgommata vincente della Clas Renault Don Bosco

Terza vittoria consecutiva della Clas Renault Don Bosco nel campionato Under 17 d’Eccellenza; questa settimana a fare i conti con la superiorità rossoblu è toccato all’U.S. Livorno, nel sentito derby labronico. Quella contro i “cugini” è stata una partita in equilibrio soltanto nei primi 6’ di gioco, poi Lamperi, alla fine con 28 punti top scorer del match, e compagni hanno cambiato marcia, scappando via nel punteggio. Una sgommata che ha indirizzato la gara già all’intervallo lungo, con la Clas Renault Don Bosco avanti di 25. Margine che poi i rossoblu hanno incrementato nel secondo tempo, fino al 99-62 finale. A raccontare la bella prestazione della compagine guidata da coach Barilla, il fatto che tutti i ragazzi non solo sono scesi sul parquet, ma sono anche andati a referto.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – U.S. Livorno 99- 62

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Malloggi 6, Bicicchi 5, Bellomo 2, Pacitto 17, Deliallisi 10, Ambrogio 1, Marinari 14, Lamperi 28, Preziuso, Tognoni 9, Garibotto 1, Madera 6. Al. Francesco Barilla, Ass. William Pandolfi

Parziali: 25–18; 55-30; 82-47; 99-62

Under 15 Silver – La Clas Renault Don Bosco regola l’Invictus bianca

Inizia bene il campionato dell’Under 15 Silver della Clas Renault Don Bosco; i ragazzi guidati da Davide Cotza, infatti, regolano l’Invictus bianca nella prima partita del torneo. I rossoblu partono bene, prendendo subito nove lunghezze di vantaggio, margine poi aumentato nel secondo periodo, fino al +14 dell’intervallo lungo. Nel terzo periodo c’è la reazione dell’Invictus, che però non riesce a rosicchiare alcun punto alla Clas Renault che nel periodo finale allunga nuovamente, chiudendo sul 54-37. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, da segnalare quelle di Panessidi, Nardi e Ros, nonché il buon esordio di Alò ed i 13 punti di capitan Di Falco.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Invictus Bianca 54-37

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno Vecce 10, Yu, Giovannetti 4, Capria 8, Nardi 4, Panessidi 8, Di Falco 13, Gani 5, Paumgardhen, Nerini, Rosi 2, Aló. All. Davide Cotza, Ass. Alessandro Papa

Parziali: 14-5; 28-14; 44-30; 54-37

Under 15 d’Eccellenza – Il match dei ragazzi rossoblu

Si interrompe contro Sarzana, una squadra molto attrezzata, il cammino dell’Under 15 d’Eccellenza della Clas Renault Don Bosco; nonostante l’assenza di Lonzi e Binelli, i rossoblu giocano una buona partita, rimanendo avanti per tutto il primo quarto, prima di scontare il 30-20 ligure del secondo periodo che permette a Sarzana di allungare, chiudendo sul +9 la prima metà di partita. Al ritorno sul parquet, i ragazzi di Gabriele Pardini riescono a rosicchiare qualche punto, andando all’ultima pausa sotto di 6, prima di cedere nel periodo finale. Tra i singoli, benissimo Di Fabrizio, con 27 punti miglior realizzatore rossoblu, e Ferrini (15).

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Sarzana 64-79

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Angioni 3, Conti 8, Mantellassi, Massei, Rimo 1, Coppedè, Balestri 2, Ferretti 4, Martini 1, Di Fabrizio 27, Giorgi 3, Ferrini 15. All. Gabriele Pardini, Ass. William Pandolfi

Parziali: 16-15; 36-45; 52-58; 64-79

Under 17 Gold – La partita della Clas Renault Don Bosco

Inizia con una sconfitta il cammino della Clas Renault Don Bosco nel campionato Under 17 Gold; i ragazzi di Gabriele Pardini cedono nella trasferta di Calcinaia, pagando l’avvio di partita con le marce basse, che ha permesso alla compagine della provincia pisana di prendere subito un congruo margine. A fine primo quarto il tabellone recita, infatti, +12 per i padroni di casa, poi diventato +14 all’intervallo lungo. Anche al ritorno dagli spogliatoi, nonostante i generosi tentativi di rimonta della Clas Renault Don Bosco, Calcinaia mantiene il comando delle operazioni, chiudendo per 73-57. Tra i singoli, in casa rossoblu da segnalare i 13 di Sciacol.

Calcinaia – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 73-57

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Valentini 7, Rite 8, Fusco 7, Simoni 1, Martini, Grechi 5, Rossi 6, Sciacol 13, Cavallini 2, Sala, Spiller 2, Baroni 7. All. Gabriele Pardini, Ass. Nico Nannicini

Parziali 21-9 38-24 55-35 73-57

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin