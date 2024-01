Home

17 Gennaio 2024

Livorno 17 gennaio 2024 – Report Giovanili Don Bosco, settimana con tanti successi per le rappresentative rossoblu

Under 19 d’Eccellenza – Bella vittoria della Clas Renault Don Bosco

Bella vittoria dell’Under 19 d’Eccellenza della Clas Renault Don Bosco; la compagine guidata da Francesco Barilla, infatti, regola Roma Centro per 71-57, collezionando la settima vittoria del suo campionato. I rossoblu stentano soltanto nei primi 5’ di gioco, durante i quali i romani toccano anche cinque punti di vantaggio, margine colmato già nel periodo iniziale, chiuso con quattro lunghezze di vantaggio, vantaggio poi amplificato fino al +9 di metà partita. Al rientro dagli spogliatoi le cose non cambiano, e la Clas Renault Don Bosco mantiene agevolmente il vantaggio, chiudendo per 71-57. In una buona prova di squadra, da sottolineare quella di Tommaso Regoli, autore di ben 16 punti in 15’ di utilizzo; in doppia cifra anche Spinelli (10) e Balestri (14).

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bandini, Bianchi 1, Crocetta 9, Baroni 9, Cangeri, Dodoli 4, Regoli 16, Idone, Lamperi 6, Di Dato 2, Spinelli 10, Balestri 14. Ass. Francesco Barilla, Ass. William Pandolfi

Parziali: 19-15; 40-31; 53-44; 71-57

Under 17 d’Eccellenza – La Clas Renault batte Cecina di misura

Inizia con il piede giusto l’avventura della Clas Renault Don Bosco nella seconda fase del campionato Under 17 d’Eccellenza; i ragazzi rossoblu, infatti, regolano in volata Cecina al termine di una partita caratterizzata da grandi emozioni. La Clas Renault parte meglio, accumulando cinque lunghezze di vantaggio al termine del primo quarto; sembra l’inizio di una agevole vittoria, ed invece Cecina reagisce, colma il gap ed a metà partita è avanti di due lunghezze, sul 25-18. Al rientro dagli spogliatoi, la Clas Renault sgomma e, con un parziale nel terzo periodo di 21-13, prende in mano la partita, per poi chiudere in volata con un canestro di Marinari sul finire del match. In una buona prestazione di squadra, da citare i 19 di Lamperi ed i 16 a testa di Marinari e Madera.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Malloggi, Bicicchi, Bellomo 7, Pacitto 3, Deliallisi 4, Casini 2, Marinari 16, Lamperi 19, Preziuso, Tognoni 2, Garibotto 10, Madera 16. All. Francesco Barilla, Ass. William, Pandolfi, Nico Nannicini

Parziali: 25-20; 43-45; 64-58; 79-77

Under 17 Gold – Bella vittoria a San Vincenzo della Clas Renault Don Bosco

L’Under 17 Gold della Clas Renault gioca due partite in una settimana; i ragazzi di Gabriele Pardini prima cedono nel derby all’US Livorno al termine di una partita in equilibrio fino al termine del terzo quarto, nella quale i rossoblu pagano la maggior stazza fisica dei cugini. Il riscatto arriva puntuale nella trasferta a San Vincenzo, in un match nel quale i rossoblu stentano solo nel primo quarto, comunque chiuso avanti di uno, per poi allungare nel secondo periodo e chiudere il match con il parziale di 20-7 del terzo periodo. Alla fine, il tabellone recita 65-57 per la Clas Renault Don Bosco, un finale che fotografa perfettamente quanto visto sul parquet. Tra i singoli bene Valentini e Sciacol, autori rispettivamente di 20 e 16 punti.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – US Livorno 57-65

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Sciacol 18, Valentini 13, Baroni 10, Fusco, Rossi 6, Rite 2, Cavallini, Roggi, Sala, Finocchiaro, Spiller, Grechi 8. All. Gabriele Pardini, Ass. Nico Nannicini

Parziali: 13-17 25-33 42-42 57-65

San Vincenzo – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 45-62

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Sciacol 16, Valentini 20, Fusco 5, Rite 6, Cavallini, Roggi, Sala, Finocchiaro, Spiller, Grechi 11, Simoni 4, Conti. All. Gabriele Pardini, Ass. Nico Nannicini

Parziali: 13-14; 23-28; 30-48; 45-62

Under 17 Silver – La Clas Renault Don Bosco supera Valdera

Nonostante un match giocato al di sotto delle proprie possibilità, l’Under 17 Silver della Clas Renault Don Bosco riesce a superare l’ostacolo Valdera, per 68-59. I rossoblu iniziano bene, chiudendo il primo quarto sul +9, poi lievitato fino al +14 dell’intervallo lungo. Nel secondo tempo, Valdera aumenta la propria intensità difensiva, sporcando le percentuali offensive rossoblu, e riduce lo svantaggio, senza però mai insidiare la leadership della Clas Renault Don Bosco, alla fine vincente con 9 lunghezze di margine. Tra i singoli doppia cifra per Manzi (14), Scardigli (13), Ferro (12) e Lanconelli (10).

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Valdera 68-59

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Tonini 5, Ferro 12, Scardigli 13, Awani 5, Pucciarelli 8, Lanconelli 10, Voliani, Manzi 14, Sarti, Sivieri. All. Alex Blanco, Ass. Alessandro Papa

Parziali: 18-9; 38-24; 48-38; 68-59

Under 15 Silver – Bella vittoria Clas Renault Don Bosco nel derby con Invictus

Soffre ma alla fine l’Under 15 Silver della Clas Renault Don Bosco porta a casa la vittoria nel derby con Invictus, al termine di una partita in grande equilibrio. Nel secondo periodo, complice qualche errore di troppo dei rossoblu, Invictus chiude la prima metà di partita con 5 lunghezze di vantaggio. Negli spogliatoi coach Cotza si fa sentire ed ecco puntuale la reazione dei rossoblu che, guidati da un ottimo Capria, chiudono il terzo periodo avanti di quattro lunghezze, vantaggio poi mantenuto con le unghie e con i denti nel quarto finale. Oltre a Capria, da citare la buona prestazione realizzativa di Panessidi, autore di ben 18 punti.

Invictus Livorno – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 56-58

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Vecce 6, Pollastrini, De Santi, Giovannetti 6, Capria 10, Bettini, Parisi, Rossi 2, Panessidi 18, Di Falco 9, Gani 5, Rosi 2. All. Davide Cotza, Ass. Alessandro Papa

Parziali: 13-14; 30-25; 42-48; 56-58

Under 13 Silver – Colpaccio Clas Renault Don Bosco a Ghezzano

Finisce con un bel successo esterno la prima fase del campionato Under 13 Silver della Clas Renault Don Bosco; con questi due punti, i ragazzi di Cotza e Venturini chiudono questa fase di campionato vincendo tutte le partite, buon’ultima quella contro Ghezzano. In terra pisana, i labronici tengono sempre in mano il pallino del match, anche se Ghezzano, grazie ad una difesa molto aggressiva, è brava a rimanere sempre in partita. Il canovaccio del match non cambia nel terzo quarto, prima del break rossoblu nel periodo finale, una 20-7 che regala un ampio successo a Aprea e compagni. Il primo posto finale è il giusto premio per un gruppo che sta facendo davvero molto bene, per un ottimo percorso da continuare nella seconda fase.

GMV Ghezzano – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 43-65

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Padovani, Sulay 2, Donato 6, Balestri 34, Cerretini Fil.2, Mazza, D’Errico 2, Russo 6, Aprea 9, Salomoni, Corsi 2, Xu 2. All. Davide Cotza, Ass. Massimo Venturini

Parziali: 9-17; 22-26; 36-45; 43-65

Under 15 d’Eccellenza – Il confronto della compagine di Gabriele Pardini

Finisce, come da pronostico, con una sconfitta la trasferta della Clas Renault Don Bosco a Cecina, una delle squadre più attrezzate del campionato. I ragazzi di Gabriele Pardini pagano la differenza fisica con i padroni di casa, in un confronto indirizzato fin dal periodo iniziale, nel quale i padroni di casa vantano già 12 lunghezze di vantaggio, margine poi lievitato fino al 97-60 finale. Per quanto riguarda i singoli, buone prestazioni di Ferrini e Lonzi, autori rispettivamente di 14 e 12 punti,

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Angioni 2, Conti 6, Massei 3, Rimo, Coppedè 3, Ferretti, Martini 4, Bontà Pittaluga 2, Di Fabrizio 6, Binelli 8, Lonzi 14, Ferrini 12. All. Gabriele Pardini, Ass. William Pandolfi

Parziali: 23-11; 48-23; 71-36; 97-60

