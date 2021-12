Report Giovanili Don Bosco, settimana di vittorie per i rossoblu

Home

8 Dicembre 2021

Livorno 8 dicembre 2021

Report Giovanili Clas Renault Don Bosco – Settimana di vittorie per i rossoblu

Under 19 Eccellenza – Bel successo della Clas Renault

Ottavo successo di fila, in altrettante esibizioni, per l’Under 19 della Clas Renault Don Bosco; questa settimana ad inchinarsi alla superiorità rossoblu è stata Pistoia, al termine di una partita sempre condotta dai ragazzi di Gabriele Ricci, nonostante la fatica per l’impegno del giorno prima in Serie C Gold, contro Castelfiorentino. I ragazzi di Gabriele Ricci mettono subito le cose in chiaro, accumulando 12 punti di vantaggio già al termine del primo quarto, margine poi ampliato nel corso del match fino al netto 76-50 finale. Tra i singoli, degne di nota le prestazioni di Ciano, 11 per lui, e Mazzantini, autore di 16 punti.

Clas Renault Don Bosco Livorno – Pistoia Basket Academy 76-50

Clas Renault Don Bosco Livorno: Ciano 11, Beltrame 3, Morando 8, Ambrogio, Deliallisi, Gamba 5, Mazzantini 16, Carlotti, Kuuba 10, Balestri 5, Apolloni, Mori 18. All. Gabriele Ricci, Ass. Federico Tosarelli, Simone Sanna

Parziali: 21-9; 44-21; 55-36; 76-50

Und 17 eccellenza – La Clas Renault regola Lucca

Ci mette l’intero primo quarto a carburare, l’Under 17 della Clas Renault Don Bosco, ma poi innesta le marce alte e, contro Lucca, coglie il nono successo del suo fin qui ottimo campionato. Il break che indirizza la partita arriva nel secondo quarto, tanto che a metà partita i ragazzi di Becagli vantano 10 punti di vantaggio, margine poi arrotondato al rientro dagli spogliatoi, fino al +15 finale, sul 58-43, grazie anche alle ottime prove di Baroni e Santini, bravi nelle loro scelte offensive.

Clas Renault Don Bosco Livorno- Lucca Basket: 58-43

Clas Renault Don Bosco Livorno: Fagiolini C. 5, Bandini, Santini 11, Baroni 12, Dodoli, Tomei 2, Beltrame 6, Lamperi 7, Biondi 3, Spinelli 3, Crocetta 3, Deri 4. All. Alessandro Becagli, Ass. Luca Schiano, Andrea Iardella

Parziali: 9-8; 27-17; 46-26; 58-43

Under 15 eccellenza – La Clas Renault sgomma contro Pontedera

Parte lentamente l’Under 15 Clas Renault Don Bosco nella sfida casalinga contro Pontedera; gli ospiti, infatti, chiudono il primo quarto avanti di 2 lunghezze, raggiungendo anche i 6 punti di vantaggio nel secondo periodo, prima della reazione dei ragazzi di Tosarelli, bravi a chiudere la prima metà di partita con 3 punti di vantaggio. Al rientro sul parquet la partita si colora di rossoblu, con Bicicchi e compagni che scappano via già nel terzo quarto, per poi chiudere in surplace sull’81-56. Ottime le prestazioni di Lamperi, con 32 punti top scorer del match, e Marinari, 12 per lui.

Clas Renault Don Bosco Livorno – Juve Pontedera 81-56

Clas Renault Don Bosco Livorno: Cenerini 7, Bellomo 7, Marinari 12, Cirrone 6, Deliallisi 5, Sanciu, Lamperi 32, Grechi, Manzi, Rite 2, Bicicchi 7, Biagiotti 3. All. Federico Tosarelli, Ass. Davide Cotza

Parziali: 16-18; 39-36; 62-47; 81-56

Under 13 – Bella vittoria Clas nel derby

Torna alla vittoria l’Under 13 della Clas Renault Don Bosco; lo fa regolando senza dannarsi troppo l’anima l’Invictus, nel sentito derby labronico. I ragazzi di Ale Becagli partono con il piede giusto già nel primo quarto, chiuso sul 18-7. Un margine incrementato nel corso della partita, fino al +26 finale. Per Mantellassi e compagni, si tratta della terza vittoria in quattro partite, plastica testimonianza dell’ottimo lavoro svolto in allenamento dai ragazzi rossoblu.

Clas Renault Don Bosco Livorno- Invictus Livorno 67-41

Clas Renault Don Bosco Livorno: Conti, Mantellassi 6, Massei 2, Angioni 7 Cosentino, Ferretti 1, Rimo 9, Coppedè 4, Balestri 6, Difabrizio 14, Arcania 12 Lonzi 2. All.re Alessandro Becagli,

Ass.Davide Cotza.

Parziali: 18-7; 30-18; 53-29; 67-41

Under 14 Elite – La partita dei ragazzi di Gabriele Ricci

Non basta la super prestazione di capitan Madera, autore di ben 36 punti, per espugnare il sempre ostico parquet di Cecina, all’Under 14 Elite della Clas Renault Don Bosco. I ragazzi di Ricci iniziano non benissimo ed i padroni di casa partono in testa, confezionando il break che poi si rivelerà decisivo nel secondo quarto, andando all’intervallo lungo con 11 punti di vantaggio, grazie anche ad una difesa non impeccabile dei rossoblu. Un margine che la Clas Renault prova a colmare nel terzo quarto arrivando anche a -4, sul 62-58 e palla in mano, prima del ritorno dei padroni di casa, bravi a condurre in porto il match, sul 74-63.

Basket Cecina – Clas Renault Don Bosco Livorno 74-63

Clas Renault Don Bosco Livorno: Baroni 2, Roggi, Finocchiaro, Sciacol 9, Domenici, Rossi 1, Sivieri 2, Sala, Casini 9, Tonini, Madera 36, Garibotto 1. All.: Gabriele Ricci. Ass. all.: Stefano Corda.

Parziali: 18-14; 42-31; 58-48; 74-63

