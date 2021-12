Home

Basket

1 Dicembre 2021

Report Giovanili Don Bosco, tante vittorie

Livorno 1 dicembre 2021

Report Giovanili – Tante vittorie per la Clas Renault Don Bosco

Under 19 Eccellenza – Altro successo della Clas Renault

Continua il percorso netto della Clas Renault Don Bosco nel campionato Under 19 Eccellenza; i ragazzi di Federico Tosarelli inanellano, infatti, la sesta vittoria consecutiva, in altrettante partite giocate. Stavolta ad inchinarsi è un’altra squadra labronica, l’Invictus al termine di una partita in equilibrio solo nei primi 20’ di gioco. Parte meglio la Clas Renault, chiudendo il primo quarto avanti di 8, poi l’attacco rossoblu si inceppa di fronte alla difesa a zona avversaria, ed all’intervallo lungo l’Invictus vanta una lunghezza di vantaggio. Negli spogliatoi coach Tosarelli si fa sentire, e nel terzo quarto arriva il break decisivo, grazie alle triple di Mazzantini, ed i rossoblu chiudono il terzo quarto con 9 lunghezze di vantaggio, margine raddoppiato nell’ultimo quarto, fino al 64-46. Tra i singoli bene Mazzantini (16), Mancini (14) e Maniaci (8),

Invictus Livorno – Clas Renault Don Bosco Livorno 46-64

Clas Renault Don Bosco Livorno: Ciano, Morando 3, Ambrogio, Deliallisi 1, Gamba 2, Maniaci 8, Mazzantini 16, Carlotti 3, Balestri 2, Apolloni, Mancini 15, Mori 14. All. Ricci Ass. Tosarelli, Sanna

Parziali: 13-21; 27-26; 38-47; 46-64

Under 15 Eccellenza – Colpaccio rossoblu a Lucca

Settima vittoria, in otto giornate, della Clas Renault Don Bosco nel campionato Under 15 Eccellenza; questa settimana i ragazzi di Tosarelli espugnano Lucca al termine di un match iniziato con i rossoblu concentrati e molto reattivi in difesa, tanto che i padroni di casa infilano solo 5 punti nel periodo iniziale. Sembra l’inizio di una cavalcata trionfale, ed invece Lucca non ci sta e nel terzo quarto si porta avanti di 5 lunghezze; qua si vede la qualità della Clas Renault, con un parziale di 18-2 che di fatto instrada i due punti verso il Mar Tirreno. Per quanto concerne le prestazioni individuali, bene Bicicchi, Valentini, Bellomo e Deliallisi.

Basketball Club Lucca – Clas Renault Don Bosco Livorno 49-63

Clas Renault Don Bosco Livorno: Cenerini 3, Malloggi 2, Bellomo 9, Marinari 6, Valentini 4, Cirrone 5, Deliallisi 7, Lamperi 10, Scardigli, Fusco 3, Manzi, Bicicchi 14. All. Federico Tosarelli, Ass. Davide Cotza

Parziali: 6-13; 22-28; 35-46; 49-64

Under 15 Silver – Agevole successo della Clas Renault Don Bosco

Ci mette pochi minuti l’Under 15 Silver della Clas Renault a sbrigare la pratica Grosseto; i ragazzi di Gabriele Ricci partono con le marce alte, doppiando i rivali già dopo 10’ di gioco, sul 20-10. Da lì in poi è un crescendo esponenziale per i ragazzi di Gabriele Ricci che blindano i due punti già all’intervallo lungo, andando a riposo con 22 punti di vantaggio. Un margine poi aumentato fino al +28 finale, sul 66-38. Ottima, dunque, prova di squadra, tanto che ben 11 dei 12 elementi del roster sono andati a referto, con tre uomini in doppia cifra: Madera (18), Roggi (11) e Finocchiaro (10).

Clas Renault Don Bosco Livorno – Pall. Grosseto 66-38

Clas Renault Don Bosco Livorno: Roggi 11, Finocchiaro 10, Sciacol 5, Domenici 1, Cavallini 3, Pelletti, Senesi 5, Casini 6, Spiller, Tonini 4, Madera 18, Voliani. All. Gabriele Ricci, Ass. Stefano Corda.

Parziali: 20-10; 38-16; 63-21; 66-38

Under 14 Silver – La Clas Renault vince il Derby

Quarta vittoria consecutiva della Clas Renault nel campionato Under 14, stavolta nel derby con la Pediatrica, battuta con un netto 49-23. Due punti messi in cassaforte già nei primi 10’ di gioco, grazie ad una difesa d’acciaio, brava a concedere appena 2 punti nel quarto iniziale, il che ha consentito ai ragazzi rossoblu di chiudere il quarto con 15 punti di vantaggio. Da lì in poi il canovaccio non è cambiato, con la Clas Renault che ha via aumentato il vantaggio fino al netto 49-23.

Clas Renault Don Bosco Livorno – Pediatrica Livorno 49-23

Clas Renault Don Bosco Livorno: Baroni 4, Sciacol 9, Rossi 5, Sivieri 2, Sarti, Sala 2, Casini, Ambrogio, Tonini 6, Susini 3, Lanconelli 6, Madera 12. All. Gabriele Ricci, Ass. Stefano Corda.

Parziali: 15-2; 32-10; 42-14; 49-23

Under 13 – La gara dell’Under 13 Clas Don Bosco

L’under 13 Clas Renault Don Bosco si arrende nel derby contro l’US Livorno; una partita indirizzata già nei primi minuti di gioco, in cui l’attacco rossoblu ha trovato grande difficoltà a perforare la retina avversaria, subendo nel contempo l’attacco dell’US. Partenza che di fatto indirizza la partita già nel primo quarto, chiuso con l’US avanti di 27 punti, sul 35-8. Un margine poi diventato sempre più ampio nel corso della partita fino al 97-30 finale.

Us Livorno – Clas Renault Don Bosco Livorno: 97-30

Clas Renault Don Bosco Livorno: Foleni, Massei, Rimo 7, Mantellassi, Duci, Balestri 1, Bontà, Di Fabrizio 8, Arcania 6, Lonzi 1, Ferretti, Conti 5. All.re Alessandro Becagli, Ass.Davide Cotza.

Parziali: 35-8; 55-14; 80-20; 97-30

Under 17 Eccellenza – La partita dei ragazzi di Alessandro Becagli

Si interrompe a Siena la cavalcata dell’Under 17 Eccellenza Clas Renault Don Bosco, dopo una bella serie di 8 vittorie consecutive. I ragazzi di Alessandro Becagli pagano l’avvio stentato, soprattutto in fase offensiva, con appena 7 punti realizzati nel periodo iniziale, andando alla prima pausa con un gap di 8 lunghezze, prontamente rintuzzato nei secondi 10’, tanto che all’intervallo lungo la parità è perfetta, a quota 28. Il break decisivo arriva al rientro dagli spogliatoi, con la Virtus Siena che chiude il terzo quarto con 9 punti di vantaggio, poi mantenuto fino alla sirena finale. Tra i singoli da segnalare la doppia cifra di Lamperi (12), Rovetto (12) e Deri (13).

Virtus Siena – Clas Renault Don Bosco Livorno 61 – 53

Clas Renault Don Bosco Livorno: Fagiolini C., Bandini, Santini 3, Baroni, Dodoli 2, Tomei 8, Beltrame 3, Lamperi 12, Biondi, Crocetta, Rovetto 12, Deri 13 All. Alessandro Becagli, Ass. Luca Schiano

Parziali: 15-7; 28-28; 44-35; 61-53

Under 17 Silver – I 40’ dei ragazzi rossoblu

Lotta fino al 40’ la Clas Renault Don Bosco nel torneo Under 17 Silver, nel derby contro la Libertas; i ragazzi di Becagli rimangono sempre a contatto dei rivali, come ben raccontato dai parziali nei quarti, con i padroni di casa sì avanti, ma sempre con margini ridotti, in una partita nella quale le difese hanno avuto la meglio sui rispettivi attacchi, come ben raccontato dal 47-41 finale. Per quanto concerne le prestazioni individuali, da sottolineare i 15 punti di Petarca.

Clas Renault Don Bosco Livorno – Libertas Liburnia Basket 41 – 47

Clas Renault Don Bosco Livorno: Della Bella, Di Dato 6, Bianchi 3, Petarca 15, Garzelli, Guerrieri, Giordano, Tonini 3, Franceschi 7, Castrichella, Cangeri 7. All. Alessandro Becagli, Ass. Luca Schiano

Parziali 7-5; 22-18; 32-29; 41-47

