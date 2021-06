Home

Report giovanili Don Bosco, Under 16 Eccellenza secondo posto in Toscana

16 Giugno 2021

Under 16 Eccellenza – Secondo posto in Toscana per i ragazzi di Davide Pantaleo

Livorno 16 giugno 2021

Finisce con un buon secondo posto l’avventura dell’Under 16 Don Bosco nelle Final Four del “PalaMacchia”. I ragazzi di Davide Pantaleo prima battono Pistoia in semifinale, dove sono bravi a reagire prontamente alla partenza sprint degli ospiti, mantenendo costantemente la testa della partita, sia pure con margini esigui. Lo strappo decisivo arriva nel secondo quarto, di fatto tutto pitturato di rossoblu, grazie alla mano calda di Lamperi e di Baroni, con annessa qualificazione alla finalissima del giorno successivo.

La finalissima è contro Firenze Basketball Academy; un match caratterizzato da un inizio lento per entrambe le formazioni, con il Don Bosco che riesce a rimanere in scia dei rivali grazie alla precisione dalla lunetta, nonostante la superiorità fisica dei rivali che si fa sentire nel secondo quarto, tanto che Firenze chiude la prima metà di gara sopra di 15 lunghezze (37-22). Negli spogliatoi coach Pantaleo sprona i suoi ragazzi, nel terzo quarto i frutti si vedono in difesa – solo 11 punti concessi ai rivali – meno in attacco. La reazione arriva nell’ultimo periodo, la difesa rossoblu si alza, l’attacco comincia ad ingranare con pungenti contropiede e grazie a qualche giocata di Tomei e Lamperi, il Don Bosco arriva a -4, sul 54-50, a 50” secondi dalla sirena finale. Purtroppo arrivano poi due errori e Firenze, grazie ad una tripla, di Pinarelli, chiude la contesa e si aggiudica il Titolo Regionale.

SEMIFINALE

Pallacanestro Don Bosco Livorno – Pistoia Basket 2000 56-47

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Deri, Bandini, Fagiolini L. 3, Rovetto 3, Spinelli, Albizzi, Tomei 10, Baroni 18, Dodoli 6, Lamperi 16, Biondi, Santini. All. Davide Pantaleo, Ass. Francesco Ferazzi

Parziali: 17-7; 33-24; 42-40; 56-47.

FINALISSIMA

Firenze Basketball Academy – Pall. Don Bosco Livorno 57-50

Pallacanestro Don Bosco Livorno Deri 5, Bandini, Fagiolini L. 6, Rovetto 3, Spinelli 9, Albizzi 5, Tomei 12, Baroni, Dodoli, Lamperi 10, Biondi, Santini. All. Davide Pantaleo, Ass. Francesco Ferazzi

Parziali: 15-12; 37-22; 48-32; 57-50.

Under 14 – Bel successo nel derby con la Pielle

Altro successo dell’Under 14 Don Bosco nel campionato Under 14, stavolta nel derby contro la Pielle. Un match sempre condotto dai ragazzi di Federico Tosarelli, senza però chiudere definitivamente i conti, fino al quarto finale quando, grazie ad un parziale nel periodo di 24-14, è arrivato il break decisivo che ha consegnato altri due punti ai rossoblu. Per quanto riguarda le prestazioni individuali ottime le prove di Sanciu, ben oltre i 4 punti realizzati, Malloggi e Casapieri.

Pallacanestro Don Bosco Livorno – Pielle 76-54

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Malloggi 13, Fremura 3, Bellomo 3, Marinari 14, Deliallisi 8, Sanciu 4, Pucciarelli, Fusco 4, Casapieri 8, Trainni, Bicicchi 13, Biagiotti 6. All. Federico Tosarelli, Ass. Simone Sanna

Parziali: 17-11; 34-26; 52-40; 76-54

Under 18 – La partita dei ragazzi di Gabriele Ricci

Si interrompe nella sfida contro Empoli il cammino dell’Under 18 Eccellenza, che pure aveva iniziato il match con le marce alte, come ben testimoniato dal netto 21-6 di fine primo quarto. Da quel momento in poi, però, in casa rossoblu è calato il buio, complice anche l’infortunio sulla palla a due iniziale di Kuuba. Empoli ha prima iniziato la rimonta, andando all’intervallo sotto di quattro lunghezze, un black out continuato anche al rientro dagli spogliatoi, con gli ospiti che, grazie anche ad una ottima percentuale da tre punti, hanno messo il naso avanti, per poi concludere sul 73-60. Ed adesso tutti in palestra per preparare al meglio le ormai prossime Final Four di categoria.

Pallacanestro Don Bosco Livorno – Empoli 60-73

Pallacanestro Don Bosco Livorno: Ciano 19, Maniaci 7, Gavazza, Deliallisi, Carlotti 8, Mazzantini 8, Mezzacapo 4, Fiocchi, Mori 14. All. Gabriele Ricci, Ass. Daniele Giammalva, Federico Tosarelli

Parziali: 21-6; 32-28; 46-50; 60-73

